Вогнали в краску. Как в барнаульской студии рисования люди пачкают тело и очищают душу

«Помню, в третьем классе нарисовала бабочку. Одноклассники обсмеяли, учитель бездействовал», — рассказывает жительница краевой столицы Елена Попова о своем первом шаге в мир искусства. Героиня все-таки пришла к цели много лет спустя. Но не как творец, а как бизнес-леди, основавшая первую в Сибири студию рисования телом. В какую копеечку влетит желание стать художником и холстом в одном лице, и почему за это готовы платить барнаульцы — наш материал.

Раскрасить дно

Название творческой студии «В красках» следует воспринимать не метафорично, как это часто бывает в искусстве, а вполне буквально. Здесь краску нельзя только пить.

А в остальном, хоть на холсте рисуй, хоть на себе, любимом. Или и то, и другое одновременно.

Следующее после бабочки воспоминание Елены из 2017 года — о мазках краски и их чудодейственном влиянии.

— В тяжелый период жизни я узнала от одной знакомой про исцеление путем творчества. Существует много способов: танцы, раскраски, музыка. Конкретно эта девушка занималась смешиванием красок. Я стала делать то же самое. И эти занятия буквально вытащили меня из подавленного состояния.

Основательница творческой студии «В красках» Елена Попова. Предоставлено altapress.ru.

Магия рисования не оставила собеседницу равнодушной, и чтобы разгадать секреты ее лечебных свойств, собеседница пошла учиться на арт-терапевта.

— Вообще, у меня техническая специальность. И основная работа тоже. Но я считаю, что в любом из нас живет творец. Хоть ты «технарь», хоть «гуманитарий». Поэтому себе не отказала в удовольствии раскрыться с другой стороны.

Как-то раз мы с супругом нашли в интернете статью о рисовании телом. На тот момент в России еще ничего подобного не было. Но через некоторое время я нашла в Москве студию, где занимаются как раз таким видом искусства.

Творческая студия рисования телом «В красках». Предоставлено altapress.ru.

От своей первой телесной картины девушка запомнила только эмоции, а не получившееся произведение. В этом, считает Елена, метод и заключается. Прожить чувства с помощью взаимодействия с краской и холстом.

От учебы — к делу

Итак, из художников она быстро перешла в наставники. После того, как закончила платное обучение у Ирины Житорюк — основательницы первой в России лаборатории рисования телом Mind body lab.

Судя по данным в интернете, сегодня курс существует в двух форматах. Первый стоит 10 тысяч рублей, второй — вдвое дороже. Причем не только по цене, но и по объему информации.

Краски. СС0

По словам Поповой, она получила как теоретические знания, так и практические навыки в сфере психологии и арт-терапии.

Вернувшись в Барнаул, героиня решила и дальше ни в чем не отказывать своему творческому «Я». Правда, не забыла и про предпринимательскую жилку.

— Я не рассматривала вариант работы по франшизе, хотя он существовал. Но мне хотелось соединить несколько методов исцеления искусством в своей студии, — объясняет Елена.

Устоявшийся термин «терапия искусством» героиня не использует.

Художник , рисование СС0

«Еще Зигмунд Фрейд говорил, что художника не нужно лечить. Он сам исцеляет себя с помощью творчества. Я придерживаюсь такого же мнения», — аргументирует собеседница.

Подходящее помещение удалось найти на ул. Взлетной, в офисном комплексе. «Красочное» пространство площадью 46 кв. м. вряд ли могло отличаться от среднестатистической студии рисования, если бы не душевая кабина.

Простора, кстати, добавляют панорамные окна, открывающие вид на безоблачное небо и крыши барнаульских зданий. Впрочем, на время сеанса окна закрывают жалюзи, чтобы художник не показался перед незваной публикой с открытой душой и телом.

Творческая студия рисования телом «В красках». Предоставлено altapress.ru.

— Пока приходят в основном дамы в возрасте 25 до 60 лет. Хотя, стеснение от возраста не особо зависит. Зажимы есть у большинства. Конечно, находиться совсем без одежды — вариант для самых смелых. Таких очень мало. В основном, прекрасный пол выбирает в качестве «формы» боди, купальник или комплект из шорт и топа.

Что касается мужчин, они, отмечает спикер, пока не готовы покорять холсты, да еще и ради психокоррекции. Однако в будущем «В красках» планируют запустить формат арт-свиданий. «Чтобы партнеры могли открыться друг другу по-новому», — говорит Елена.

Основательница студии полагает, что это нововведение разнообразит клиентскую картину.

Рисование. СС0

Побыть ярким и свободным

Сейчас большинство сессий в студии — индивидуальные. Посещение длится три с половиной часа. Вначале пришедший вместе с Поповой, которая выступает медиатором между человеком и творчеством, формирует запрос.

Он может быть каким угодно. От принятия собственного тела и до поиска места в жизни. Дальше — медитация, чтобы настроиться.

— Если я не мешаю во время процесса, это не значит, что человек пришел, мы с ним быстро поговорили и все. Я вхожу в его пространство, нахожусь вместе с ним. Если нужна телесная поддержка, оказываю. Или объясняю, как подступиться к рисованию. Мол, попробуй это и то. В своей практике я сочетаю методы арт- и телесно-ориентированной терапии.

Творческая студия рисования телом «В красках». Предоставлено altapress.ru.

Эксперт объясняет, что подобный подход является более бережным, чем классический сеанс у психолога.

— Психолог действует через разум. Грубо говоря, «залезает в голову». А мы с гостем в студии работаем через тело. Оно помнит все: и обиды, и непрожитые эмоции. И во время творчества, травмирующий опыт «распаковывается», но значительно мягче.

Правила заканчиваются, когда художник остается один на один с большим полотном бумаги, на котором можно уместиться в полный рост, и красками.

Творческая студия рисования телом «В красках». Предоставлено altapress.ru.

Последние разливаются по стаканам. Всего их пять, каждый — объемом 300 мл. Их суммарная стоимость составляет около 1,2 тыс. рублей.

Набор цветов определяется заранее, в зависимости от предпочтений гостя. Основная палитра следующая: желтый, оранжевый, лавандовый, сиреневый, розовый, зеленый, белый и морская волна.

Такая выборка не случайна. Однако обуславливается не психологической спецификой, а требованиями соцсетей.

Рисунок. Рисование. СС0

По желанию клиента, во время сессии проводится фото- и видеосъемка. Чтобы материалы можно было в будущем использовать, как контент. Это полезно, например, для блогеров. Так вот, какие-то вырвиглазные оттенки не очень хорошо сочетаются с телом и создают непривлекательную картинку.

«Темноты» тоже можно добавить.

— Для одного черный означает депрессию и боль. Для другого — расстановку границ. Так что подход к цветовому наполнению картины зависит от первоначального запроса и состояния художника, — уточняет Елена Попова.

Творческая студия рисования телом «В красках». Предоставлено altapress.ru.

Жидкий мел и большие деньги

Краски для рисования телом, которые используются в студии, на меловой основе. Такой состав безопасен для кожи. А вот слизистые нужно беречь от взаимодействия с материалами.

— У коллег из Москвы я закупаю 20 литров белой краски. А потом самостоятельно добавляю красители. Могу сказать, что даже основа обходится недешево.

Смыть с себя творчество легко в душевой кабине. После этого следует разбор получившегося произведения.

Творческая студия рисования телом «В красках». Предоставлено altapress.ru.

«Вот, например, приходит девушка. И говорит, что хочет проявиться в мире. Но при этом, мазки оставляет только на себе. Нестыковочка», — вспоминает собеседница одну из клиенток.

Забрать целый холст площадью два на три «квадрата» довольно сложно. Но выход есть. В конце сеанса человек повторяет свое произведение на меньшем полотне и забирает его на память.

Но есть еще один вариант — написать новую картину, уже после творческой трансформации. Таким образом, можно сразу увидеть результат, если он есть.

Творческая студия рисования телом «В красках». Предоставлено altapress.ru.

Но все же эксперт считает, что обратную связь лучше получать хотя бы через несколько дней.

— Однажды на сеанс пришли 14-летняя девочка и ее бабушка. С проблемами во взаимоотношениях. В процессе рисования подросток выставлял границы, а бабушка пыталась указать, что не так. Но, в конце концов, женщина поняла, что ребенок вырос и с ним нужно считаться, поддерживать. Ушли другими людьми, — вспоминает основательница студии.

К слову, трансформация через рисование телом — достаточно дорогой метод психокоррекции. Одно посещение стоит десять тысяч рублей.

Рисунок. СС0

На немой вопрос о ценовой политике Елена Попова отвечает, что в Барнауле ценители обязательно найдутся.