23 января
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Жизнь

Волчий спутник планеты: как повлияет январское кармическое полнолуние на людей. И при чем Новый год

Совсем скоро — 25 января — начнется первое полнолуние в этом году.

Суперлуние над Барнаулом
Суперлуние над Барнаулом
Инцидент Барнаул

Одно продлится три дня — до 27 января, а потом Луна пойдет на спад.

Это полнолуние называют Волчьим. А Солнце и Луна будут находиться в оппозиции друг к другу, указывает marieclaire.ru.

Взрыв эмоций

Полнолуния может усилить эмоции и чувства, предупреждает vc.ru. Это может выражаться в более ярких переживаниях — положительных и отрицательных.

А во взаимоотношениях это может быть внезапный взрыв эмоций, скандал, нежелание идти на компромисс. Выяснение отношений может привести к ссоре.

Вообще, для полнолуний характерна некая тревожность. И Волчье полнолуние не исключение.

Стихии

Возможны пожары, взрывы, ДТП. Полнолуние — время катастроф, аварий и различных неприятностей.

Цикл и Новый год

Полнолуние всегда завершает определенный цикл и те дела, которые мы начинали месяц назад. Поэтому отголоски новогодних праздников достигнут конца января.

Но несмотря на вышеперечисленные "минусы" полнолуния, одна из рекомендаций астрологов гласит — приглашайте на свидания свои половинки. Также не лишним будет знакомиться с понравившимся вам людьми.

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