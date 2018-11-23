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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» научат барнаульцев искать людей

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» начинают курс подготовки старших поисковой группы. Первое занятие состоится 24 ноября.

Занятие для волонтёров "Лизы Алерт".
Занятие для волонтёров "Лизы Алерт".
Лидия Соколова

Организаторы сообщают, что на занятии рассмотрят методики поиска в городе и в природной среде. С собой нужно взять блокнот и ручку.

Всех желающих ждут в Барнауле на улице Гоголя, 87 (3 этаж). Начало в 13 часов, сказано в группе поискового отряда.

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