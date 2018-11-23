Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» научат барнаульцев искать людей

Организаторы сообщают, что на занятии рассмотрят методики поиска в городе и в природной среде. С собой нужно взять блокнот и ручку.

Всех желающих ждут в Барнауле на улице Гоголя, 87 (3 этаж). Начало в 13 часов, сказано в группе поискового отряда.