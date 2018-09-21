Без телефонов и соцсетей: невеста предъявила суровые требования к гостям свадьбы

В Великобритании невеста составила суровый список правил для гостей на свою свадьбу. С этими требованиями их ознакомила организатор торжества, отправив соответствующие письма, пишет Daily Mail.

Список включал в себя 10 правил, которых должны были придерживаться приглашенные. И охватывал широкий круг — от внешнего вида до использования телефонов и социальных сетей. В списке указывалась и цена подарков.

Девушек попросили не краситься ярко, не надевать одежду белого, кремового, а также не делать причесок, а завязать волосы в хвост.

Отдельным пунктом были прописаны правила насчет использования смартфонов и соцсетей. Так, во время свадьбы запрещалось снимать происходящее на видео, а постить фото в соцсети можно было только под специальным «свадебным» хэштегом и только тогда, когда разрешит организатор торжества.

Одно из главных условий — гостям запрещалось разговаривать с невестой.

Shocked guest shares the ultimate bridezilla's strict wedding day 'rules' https://t.co/YOItwW33ta — Daily Mail Femail (@Femail) 20 сентября 2018 г.

На свадьбе не хотели видеть тех гостей, кто не может купить подарок дороже 75 долларов, пишет mail.ru.

Из-за резкой реакции на правила девушке, которая первой и опубликовала приглашение в соцсети, пришлось удалить свой пост. Но его заметили журналисты и предали историю огласке. В комментариях к статье пользователи отметили, что гостям стоило бы прийти на свадьбу, нарушив эти правила, и «наслаждаться драмой».

Интересно было бы ознакомиться и с условиями жениха, но — увы.