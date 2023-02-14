Ворковать, так с интересом. 7 мест в Барнауле, куда стоит сходить в День святого Валентина

Nikomur
Адрес: пр. Красноармейский, 108, работает вт, пт, сб, вс с 12:00 до 21:00, ср, чт с 16:00 до 21:00.
В антикафе понравится парочкам, которые любят кошек — там можно приятно провести время с пушистыми «хвостиками».
Южно-Сибирский ботанический сад
Адрес: ул. Лесосечная, 25, работает пн-пт с 09:00 до 17:00.
Свою половинку можно пригласить и в ботанический сад. Маленький зеленый оазис посреди зимнего леса — чем не романтика?
Бухта замерзших кораблей
Адрес: Дамба берега Оби, 43.
Если у вас есть камера и теплая одежда, то корабельная романтика — для вас. На стоянке кораблей можно не только пофотографироваться, но и прогуляться по льду и даже увидеть художников, которые делают зарисовки.
Аллея любви
Адрес: ул. Георгия Исакова.
Аллея любви — это тихий сквер, спрятанный между жилыми домами, поликлиниками, детскими садами, школами и продуктовыми магазинами. Место простое, но уютное, особенно вечерами. Здесь можно отдохнуть на скамейке, помечтать, покормить голубей и покачаться на качелях.
Проспект Социалистический (от Димитрова до Короленко)
На Социалистическом проспекте есть художественный салон, куда можно зайти и посмотреть картины барнаульских художников. А также красивый салон интерьерного декора. И уютные кафе, конечно.
Еще здесь здорово гулять, разглядывая современную и деревянную архитектуру Барнаула.
Трасса здоровья
Адрес: Змеиногорский тракт, 36, работает пн-вс с 09:00 до 19:00.
Если надоел городской шум, можно взять с собой термос с чаем, сытный перекус, и отправиться на прогулку в лес. Или даже прокатиться десяток-другой километров по лыжной трассе.
Каток им. Клевченя
Адрес: Бульвар 9 Января, 29А, работает вт, ср, пт, сб с 18:00 до 21:00, вс с 15:00 до 21:00.
Атмосферное место, где кататься на коньках можно только вечером. На огромном ледовом стадионе вы не будете сталкиваться лбами с другими отдыхающими. Если есть свои коньки, покататься можно бесплатно.