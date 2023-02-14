Ворковать, так с интересом. 7 мест в Барнауле, куда стоит сходить в День святого Валентина

Altapress.ru нашел в Барнауле 7 мест, где можно устроить атмосферное свидание в День святого Валентина.

Nikomur

Адрес: пр. Красноармейский, 108, работает вт, пт, сб, вс с 12:00 до 21:00, ср, чт с 16:00 до 21:00.

Котокафе Nikomur. Анна Зайкова Котокафе Nikomur. Анна Зайкова

В антикафе понравится парочкам, которые любят кошек — там можно приятно провести время с пушистыми «хвостиками».

Южно-Сибирский ботанический сад

Адрес: ул. Лесосечная, 25, работает пн-пт с 09:00 до 17:00.

Южно-Сибирский ботанический сад. Дарья Беркетова

Свою половинку можно пригласить и в ботанический сад. Маленький зеленый оазис посреди зимнего леса — чем не романтика?

Бухта замерзших кораблей

Адрес: Дамба берега Оби, 43.

Если у вас есть камера и теплая одежда, то корабельная романтика — для вас. На стоянке кораблей можно не только пофотографироваться, но и прогуляться по льду и даже увидеть художников, которые делают зарисовки.

Бухта замерзших кораблей. Дарья Беркетова

Аллея любви

Адрес: ул. Георгия Исакова.

Влюбленные в парке СС0

Аллея любви — это тихий сквер, спрятанный между жилыми домами, поликлиниками, детскими садами, школами и продуктовыми магазинами. Место простое, но уютное, особенно вечерами. Здесь можно отдохнуть на скамейке, помечтать, покормить голубей и покачаться на качелях.

Проспект Социалистический ( от Димитрова до Короленко)

На Социалистическом проспекте есть художественный салон, куда можно зайти и посмотреть картины барнаульских художников. А также красивый салон интерьерного декора. И уютные кафе, конечно.

Еще здесь здорово гулять, разглядывая современную и деревянную архитектуру Барнаула.

Дом на пр. Социалистическим , 38 в Барнауле. altapress.ru.

Трасса здоровья

Адрес: Змеиногорский тракт, 36, работает пн-вс с 09:00 до 19:00.

Трасса здоровья на лыжной базе «Динамо». www.google.com/search

Если надоел городской шум, можно взять с собой термос с чаем, сытный перекус, и отправиться на прогулку в лес. Или даже прокатиться десяток-другой километров по лыжной трассе.

Каток им. Клевченя

Адрес: Бульвар 9 Января, 29А, работает вт, ср, пт, сб с 18:00 до 21:00, вс с 15:00 до 21:00.

Каток Клевченя. vk.com/katok_klevchenya

Атмосферное место, где кататься на коньках можно только вечером. На огромном ледовом стадионе вы не будете сталкиваться лбами с другими отдыхающими. Если есть свои коньки, покататься можно бесплатно.