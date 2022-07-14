Восстановим историческую справедливость! Алтайские социалисты озвучили свои предложения по изменению законодательства о ветеранах боевых действий

Свои предложения по изменению законодательства, касающиеся льгот, медицинской помощи, переобучения ветеранов на мирные специальности, поддержки бойцов СВО высказали Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов, Сопредседатель партии, первый заместитель руководителя партийной фракции Геннадий Семигин, Председатель Совета ветеранов 6-й гвардейской танковой армии, командир 101-й Особой бригады оперативного назначения ВВ МВД России, генерал-лейтенант Юрий Завизионов, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой, члены Совета по делам ветеранов при Председателе партии, а также члены региональных партийных Советов ветеранов боевых действий и председатели Советов региональных отделений партии, в том числе алтайские социалисты.

Сергей Миронов сообщил, что Совет по делам ветеранов при Председателе Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» действует уже полгода, в 56 субъектах РФ созданы при партии региональные Советы ветеранов боевых действий, и процесс идет дальше — Советы будут открыты во всех 85 субъектах РФ.

Всероссийское совещание в Москве. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Всероссийское совещание в Москве. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

«Многое уже удалось сделать. Вы видели встречу Президента с руководством Государственной Думы. Я там поднял вопросы, в частности, по приравниванию милиционеров ДНР и ЛНР и пограничников РФ в приграничных с Украиной регионах по социальной защите, материальному обеспечению и статусу к ветеранам боевых действий. Президент дал добро. Сегодня в ГД представители всех фракций подписались под соответствующим законопроектом и, надеюсь, 15 июля мы в первом чтении этот законопроект будем рассматривать», — отметил политик. Он также проинформировал, что донес до Президента пожелание ветеранского сообщества официально сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий.

По словам Сергея Миронова, в Госдуму уже внесен законопроект партийной фракции о списании кредитов участникам СВО, но есть еще ряд законов в интересах ветеранов боевых действий, которые необходимо не только внести, но и добиться их принятия. Среди них инициативы об улучшении жилищных условий ветеранов боевых действий из средств федерального бюджета, об их досрочном выходе на пенсию и повышенной индексации пенсий, о гражданском персонале, участвующем в СВО, об адаптированном жилье и транспорте для инвалидов-ветеранов боевых действий, о соответствующем статусе для выполнявших свой долг в ходе конфликта в Карабахе, операции «Дунай», приднестровского конфликта, защитников границы в Таджикистане.

Сергей Миронов также подчеркнул, что, учитывая комплекс нерешенных проблем ветеранов боевых действий, необходимо, чтобы в Правительстве появилось или министерство, или агентство по делам ветеранов. Он подчеркнул, что история с воинами-интернационалистами, вернувшимися после выполнения задач в Афганистане, когда им на родине говорили, что их туда не посылали, не должна повториться. «Родина, если призывает, должна быть благодарна нашим ветеранам», — заявил Сергей Миронов.

Всероссийское совещание в Москве. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

В своею очередь, Геннадий Семигин отметил, что работа партии в направлении помощи ветеранам боевых действий делает ее лидером в этой деятельности. Политик поднял вопрос о помощи семьям погибших и раненых участников СВО. По его мнению, государственная поддержка часто опаздывает. Второй важной задачей он назвал патриотическое воспитание молодежи, ее информирование. По его мнению, с каждой школой, в каждом регионе нужно определить систему взаимодействия между молодежью и ветеранами.

Юрий Завизионов от лица всего ветеранского сообщества выразил поддержку решению Президента о проведении СВО. Он также заверил, что поддерживает принципиальную политику Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ по внешней и внутренней повестке. «Твердая позиция партии в отстаивании интересов трудящихся, в защите ветеранов боевых действий заслуживает уважения народа», — заявил он.

Любой ветеран является гордостью нашего отечества, подчеркнул Герой России Сергей Липовой. «Ветераны боевых действий — это элита и Вооруженных сил, и всего силового блока, это гордость нашей страны. Начиная с 1945 года у нас произошло 38 войн и конфликтов, по всему миру наши военнослужащие и гражданские специалисты защищали интересы нашей Родины. Но на сегодняшний день лишь четыре из них признаны государством», — сказал он, подчеркнув, что после объединения усилий ветеранского сообщества со СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ — ЗА ПРАВДУ уже видны реальные результаты по поддержке воевавших в горячих точках.

Всероссийское совещание в Москве. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

В режиме видеосвязи к совещанию присоединились члены Советов по делам ветеранов из Краснодарского края, Республики Дагестан, Свердловской области, Севастополя, Алтайского края, Саратовской области, Луганской Народной Республики. Член Совета по делам ветеранов в Алтайском крае Александр Ивасишин отметил, что пора восстановить историческую справедливость и признать ветеранами участников различных множественных вооруженных конфликтов, а также уравнять всех граждан, относящихся к этой категории, в льготах. Он выразил надежду, что справедливая законодательная инициатива о ветеранах в скором времени прозвучит и в стенах АКЗС.

Накануне совещания в Алтайском крае состоялось заседание Совета по делам ветеранов при региональном отделении партии. Его участники утвердили положение Совета, выбрали заместителя председателя, а также обсудили социально-экономическое положение инвалидов, ветеранов и участников боевых действий в Алтайском крае и сформировали предложения для внесения изменений в законодательные акты России и Алтайского края.

Всероссийское совещание в Москве. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Обсуждая положение, Председатель регионального Совета по делам ветеранов, депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев отметил, что оно станет рабочим документом, который будет изменяться, дополняться и корректироваться. «Скоро вернутся ребята, участвующие в специальной военной операции. И Государственной Думе, и АКЗС придется еще много работать, чтобы предотвратить возможную несправедливость, которая может быть», — подчеркнул Александр Терентьев.

Всероссийское совещание в Москве. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

А несправедливости в отношении участников боевых действий много. Члены Совета отметили, что начиная с 1990-х годов военные, побывавшие в горячих точках, до сих пор не могут получить статус ветеранов боевых действий, а вместе с ним и все положенные льготы. Дело в том, что многие военные операции проводились закрытыми указами, и приказов о проведении боевых действий на территории военных конфликтов нет. «Я не пойму, мы сами, что ли воевать пошли?», — возмутился член Совета Александр Ивасишин.

Всероссийское совещание в Москве. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Члены Совета отметили, что такая ситуация продолжается до сих пор. На данный момент есть такая категория, как добровольцы, которые не признаны ни ветеранами боевых действий, ни инвалидами. Их не могут положить ни в больницы, ни в госпитали, так как они не имеют соответствующего статуса. Семьи погибших в СВО, которых не признали участниками боевых действий, также не могут получить озвученные президентом выплаты. Александр Терентьев призвал сформировать список всех людей, которые стали жертвами этой несправедливости. Парламентарий пообещал поднять этот вопрос в Государственной Думе.

Всероссийское совещание в Москве. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Кроме того, члены Совета обсудили и тему патриотического воспитания. Например, Александр Ивасишин возмутился, что этой деятельностью запретили заниматься в школах, потом сказали, что с детьми могут заниматься только учителя, и в конце нанесли контрудар — запретили занятия в подвалах. А вот член регионального Совета по делам ветеранов Юрий Круглов подчеркнул, что в Барнауле есть много школ, которые самостоятельно занимаются патриотическим воспитанием, а в некоторых из них даже работают музеи. Клуб ветеранов со многими из них взаимодействует — участвует в спортивных мероприятиях, вручает призы победителям соревнований.

Всероссийское совещание в Москве. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Александр Терентьев отметил, что накануне состоялось парламентское слушание по реформе системы образования. В ней будет прописано и классное руководство, и патриотическое воспитание детей. «Я надеюсь, что мы вернем идеологию в Конституцию. Она нужна и детям, и школам, и государству», — подытожил Александр Терентьев.

Всероссийское совещание в Москве. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Напомним, Совет по делам ветеранов при партии образовали в Алтайском крае в конце мая. Его председателем избрали депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева, секретарем — руководителя исполкома алтайских социалистов и депутата АКЗС Евгению Боровикову. Также был утвержден персональный состав регионального Совета. Вчера, 13 июля, члены Совета избрали заместителя председателя. Им стал президент клуба ветеранов госбезопасности «Вега» Юрий Круглов.