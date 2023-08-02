Войска дяди Васи. Вспоминаем, как по-семейному отмечали День ВДВ в Барнауле ровно год назад

Пока главный праздник Воздушно-десантных войск только готовится развернуться в Барнауле, предлагаем посмотреть, как он прошел в городе ровно год назад.

В 2022 году Воздушно-десантные войска отмечали 92-летие и вышли на улицы после пандемии.

По традиции праздник начался на площади Ветеранов с возложения цветов, а затем начались показательные выступления.

Виновники торжества с гордостью и радостью позировали для фото. Многие десантники пришли с женами и детьми - атмосфера у праздника была семейная.

После торжественной части у "Дома афганцев" главное действо перенеслось к площади Победы. Некоторые женщины несли портреты погибших сыновей.

А после "голубые береты" распространились по всем уголкам Барнаула.

Фоторепортаж с отчетом о том, как прошло событие в этом году, выйдет на altapress.ru в ближайшее время.

Войско дяди Васи - шутливая расшифровка ВДВ, названная именем генерала Василия Маргелова, который до 1979-го года командовал воздушно-десантными войсками СССР.

Ранее мы рассказывали, как пройдет День ВДВ в Барнауле - полная программа.