Добиться строительства медучреждения жителям села помогли в «Единой России»

Накануне в Гоньбе собрались сельчане, представители краевых и местных властей, медики и единороссы, чтобы обсудить строительство амбулатории. Оно начнется в следующем году, а пока утверждается проектно-сметная документация. На возведение медицинского учреждения из бюджета будет выделено порядка 30 миллионов рублей.

Как рассказал председатель местного ТОСа Александр Смелов, в 2014 году в Гоньбе закрылся фельдшерско-акушерский пункт. На протяжении нескольких лет люди обращались к властям с просьбой построить новый ФАП. Строительство должно было начаться в этом году, но планы изменились в связи с объединением городских больниц № 11 и № 12 в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2. У людей снова появились вопросы. Они обратились за помощью в «Единую Россию».

На встречу с жителями 15 июня пришли депутат Барнаульской гордумы Иван Огнев и руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких. Вместе с представителями властей они рассказали жителям Гоньбы о том, что вместо ФАПа в селе появится амбулатория.

«Люди были рады этой новости, ведь в амбулатории они смогут получать врачебную помощь. Это совсем другое качество оказания медицинских услуг. Население Гоньбы растет и ФАПа здесь уже недостаточно», — отметил Иван Гладких.

Врачебная амбулатория появится в Гоньбе. Фото: пресс-служба «Единой России»

«Проектно-сметная документация уже готова и проходит государственную экспертизу. Строительство амбулатории начнется в следующем году, в среднем оно занимает от четырех до пяти месяцев», — рассказал во время встречи главный врач краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 Александр Берестенников.

Единороссы вместе с жителями Гоньбы будут следить за ходом работ и помогать при необходимости.

Врачебная амбулатория появится в Гоньбе. Фото: пресс-служба «Единой России»

«Амбулатория — это совсем другие возможности. Ее появление существенно улучшит качество медицинского обслуживания людей. Поэтому будем двигаться по намеченному плану. Благодаря активной позиции жителей, Совета ветеранов и ТОСа мы уже многое сделали. Думаю, всем вместе нам по силам добиться того, чтобы достойную медицинскую помощь в своем селе мог получить каждый житель Гоньбы», — сказал Иван Огнев.