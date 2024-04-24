Ежегодно 24 апреля православные христиане вспоминают священномученика Антипу Пергамского, который принял страдания за свою веру во времена правления императора Нерона. В 2024 году этот праздник будет отмечаться в среду. На Руси данный праздник носил название Антип Водогон. Какие приметы и традиции он имеет расскажет altapress.ru

Какие есть традиции в Антип Водогон

На Руси 24 апреля отмечали праздник, связанный с именем Антипы Пергамского. Его называли Антип Водогон, так как в это время начиналось весеннее половодье.

Люди внимательно следили за состоянием водоемов, пытаясь предугадать, каким будет земледельческий сезон. Если к празднику на реках и озерах все еще держался лед, хорошего урожая не ждали.

Женщины и девушки приходили к рекам, чтобы поделиться с ними своими горестями и переживаниями. Считалось, что вода, отступая, унесет с собой все печали.

Святого Антипу почитали как избавителя от разных болезней. Ему молились об исцелении от глухоты, слепоты, головной боли, лихорадки, психических расстройств и других недугов. Но чаще всего к священномученику обращались, чтобы облегчить зубную боль. Существовало поверье, что к больному зубу следует приложить серебряную монетку, а затем просверлить в ней дырочку и повесить на икону святого. Люди верили, что так можно скорее выздороветь.

Горная река. Горный Алтай. Минприроды Республики Алтай.

Антип Водогон: что можно и нельзя делать

В день памяти Антипы Пергамского верующие могут посетить церковную службу или помолиться дома. В этот день также вспоминают житие святого Антипы и других почитаемых святых.

Праздник выпадает на Великий пост, во время которого верующие отказываются от продуктов животного происхождения: мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы.

По народным поверьям, в этот день можно лечить зубы и заниматься уборкой дома. Однако на Руси хозяйки не мыли окна, чтобы через них в дом не проникла нечистая сила и не принесла неприятности. Также не стирали детские вещи, чтобы не «смыть» здоровье ребенка.

День Антипа Водогона считался неудачным для садоводства и рукоделия. Люди верили, что растения не приживутся, а изделие будет недолговечным.

В этот праздник запрещалось ругаться, выяснять отношения, причинять кому-либо зло и мстить обидчикам. Люди верили, что все плохие поступки, совершенные в этот день, вернутся к тому, кто их совершил, в двойном объеме.

Беременным женщинам не доверяли подсчет денег. Считалось, что это может привести к непредвиденным тратам, которые сильно подорвут семейный бюджет.

Рассвет. unsplash.com

Приметы на 24 апреля

В день Антипа Водогона жители деревень внимательно наблюдали за природой, пытаясь предсказать погоду на ближайшие дни. Считалось, что если на рассвете небо окрашено в красный цвет, то скоро будет ненастье. Дождь в этот день обещал богатый урожай грибов летом, а распустившаяся верба говорила о том, что заморозков больше не будет.

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