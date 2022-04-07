Команда Барнаульского завода АТИ может решать сложные задачи

Создание Барнаульского завода АТИ неразрывно связано с очень интересным периодом, который с легкой руки кинематографистов, называют «временем первых». И это действительно так. Пульс той эпохи энтузиазма и товарищества комсомольских строек, достижениях советской науки и культуры — в историях жизни ветеранов предприятия.

И, пожалуй, самое ценное в том, что 62-летняя история завода АТИ — это не застывший во времени монолит, а живой процесс передачи знаний и опыта от старшего поколения специалистов — молодежи. Ветераны продолжают работать, возглавляя направления производственной и профсоюзной деятельности, участвуют в жизни завода.

Например, Николай Зайцев, бывший начальник центральной заводской лаборатории, Почетный химик Советского Союза. Человек-легенда, изобретатель, он внедрил множество собственных изобретений, поставил их на производство. Он и сегодня продолжает консультировать инженеров-химиков предприятия. Те, кто пришел после окончания политеха на АТИ лет 15- 20 назад — считают Зай­цева своим учителем.

— Я прихожу на завод, когда считаю нужным, руководство для нас, ветеранов, организовало свободный доступ. И вижу: та забота о рабочем человеке, которая была характерна для нашего времени, на предприятии сохраняется по-прежнему, несмотря на все прошедшие десятилетия, — отмечает Николай Михайлович.

Это люди твои , завод…

Завод — особый социум, можно сказать, что это настоящая школа жизни. И особое место в этом занимает преемственность разных поколений, здесь ценят огромный опыт и знания ветеранов. Молодежь чувствует эту связь с историей завода и уверенно смотрит в будущее, планирует карьеру и свое профессиональное развитие.

И такие перспективы, действительно, есть. Сегодня без продукции Барнаульского завода АТИ не могут обойтись предприятия нефтегазовой, металлургической, энергетической и горнодобывающей отраслей. Колодки Барнаульского завода АТИ используют в вагонах метрополитена и трамваях, на железнодорожном и автомобильном транспорте.

Коллектив завода АТИ Фото предоставлено заводом АТИ

Традиция поддержки настоящих тружеников, переходя от поколения к поколению, не только не угасает, она развивается, наполняется новым содержанием. На предприятии активно работает институт наставничества, большое внимание уделяется поддержке трудовых династий. И таких семей, когда вслед за родителями работать на завод приходят сыновья, дочери и даже племянники — десятки.

Профсоюзная организация Барнаульского завода АТИ является одной из крупнейших среди предприятий нефтехимической отрасли Алтайского края. Администрация предприятия совместно с профсоюзной организацией компенсирует работникам часть затрат на летний отдых детей, постоянно организовывает экскурсии и коллективные поездки работников различных подразделений на базы отдыха, поощряет победителей производственного соревнования.

Возглавляют профсоюзную организацию люди с огромным опытом работы на заводе — Николай Кондратьев и Зинаида Кузьменко.

Николай Иванович является директором по производству, поэтому досконально знает не только особенности технологических процессов, но и людей, которые за эти технологические процессы отвечают.

17 января 2022 года Николай Кондратьев награжден знаком «За вклад в развитие города Барнаула». Награду и часы с символикой краевой столицы ему вручил заместитель главы города Барнаула Сергей Рябчун. Для Николая Ивановича эта награда наполнена особым смыслом — ровно 30 лет назад, в январе 1992 года он пришел на Барнаульский завод АТИ, связав свою жизнь с химической отраслью промышленности региона.

Одна из самых уважаемых работников предприятия, Зинаида Николаевна Кузьменко, 26 февраля отметила свой 75-летний юбилей. Из них более 55 лет она отдала Барнаульскому заводу АТИ.

Зинаида Кузьменко Фото предоставлено заводом АТИ

Девятнадцатилетней девчонкой, в 1966 году Зинаида Кузьменко пришла на АТИ. В то время в прядильный цех только завозили оборудование. Потом была работа мастером, начальником смены, начальником производственного отдела. А сегодня на ее плечах лежит деятельность заводской профсоюзной организации. За свой многолетний труд в марте 2022 года Зинаида Николаевна награждена Почетной грамотой правительства Алтайского края и профсоюзным знаком отличия — «Знак почета» III-ей степени.

— С особой гордостью можно говорить, что вопреки многим объективным трудностям, без которых сейчас не обходится ни одно производство, на наших предприятиях делается все, чтобы все социальные гарантии были сохранены, — утверждает Зинаида Николаевна.

Спортзал на заводе

Еще одна традиция АТИ — это активное участие заводчан в спортивных мероприятиях. Для того, чтобы сотрудникам для тренировок не нужно было никуда ехать, на предприятии построен современный спортивный зал. Он оснащен силовыми тренажерами, беговой дорожкой, штангами, боксерской грушей и другим инвентарем. В зале регулярно занимаются работники предприятия, это дает энергию для личных и производственных побед — ставка на спорт оказалась правильной!

Спортзал завода АТИ Фото предоставлено заводом АТИ

Цитаты

Зинаида Кузьменко:

— Мне нравится, что наши ветераны, по решению директора, могут свободно приходить на завод. Ведь они так много для него сделали! И молодежь понимает: здесь ценят вклад каждого.

Николай Кондратьев:

— Команда завода не раз доказывала — мы можем сообща решать очень сложные и трудоемкие задачи.

Цифры

Более 500 ветеранов отработали на заводе АТИ более 20 лет.