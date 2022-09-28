Всем привет и чмоки. Кто обитает на барнаульской улице с доброжелательным названием и сколько стоит там жилье

«Маленькая улица с роскошными коттеджами» — так отзываются об ул. Приветной местные жители. Но у нашего корреспондента была другая ассоциация. Будто на улице живут добрые и приветливые люди. Подтвердились ли предположения — в репортаже altapress.ru.

Приветная расположена в частном секторе. Попасть на нее можно через ул. Власихинскую.

Улица небольшая, всего 159 метров. На Приветной много плавных поворотов. Через них можно неожиданно попасть на соседние улицы.

Ул. Приветная в Барнауле. Altapress.ru.

Дорога широкая и уютная. Здесь приятно находится даже в самую дождливую погоду.

Когда наш корреспондент прогуливался по территории, то встретил местного жителя. Мужчина заинтересовался съемкой. Он охотно рассказал, что живет здесь с сыном уже 25 лет и ему нравиться этот район. Какие приветливые люди на Приветной улице!

Дома здесь с необычной архитектурой. Они огорожены высокими кирпичными заборами. Среди коттеджей расположился двухэтажный многоквартирный дом.

Цены на жилье

Мы решили заглянуть за сайт недвижимости, чтобы посмотреть, сколько стоят дома на Приветной. Но предложений не оказалось. Зато рядом на ул. Фурманова продается дом 500 кв. м. Владелец коттеджа объясняет, что это готовый бизнес под ключ, не требующий дополнительных вложений. Приобрести такой домик можно за 22,5 млн рублей. Также на ул. Пихтовой продается коттедж 295 кв. м с хорошим ремонтов. Его оценивают в 12,5 млн рублей.