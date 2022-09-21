Поздравления с Днем благодарности в прозе
В мире нет ничего проще, чем сказать другому человеку «спасибо», и нет ничего ценнее этих семи букв. В этот день хочу вам пожелать море благодарности от коллег и друзей, родных и знакомых. И пусть у вас никогда не иссякнет желание благодарить жизнь, семью и себя за все, что есть и за все, что будет!
В этот день хочу поблагодарить всех вас, за добрые дела, хорошие слова и поступки, веру в завтрашний день, искренность, человечность и доброту.
С всемирным днем благодарности! Пусть это слово всегда будет звучать даже казалось бы, за каждую мелочь. «Спасибо» греет душу, радует сердце и просто поднимает настроение. Сказать его совсем несложно, но столько эмоций оно выражает.
Поздравления с Днем благодарности в стихах
«Спасибо» слово непростое,
Его всем нужно говорить,
Ведь благодарность помогает
Счастливо и спокойно жить.
Благодарить не забывайте,
Чтоб больше вам судьба дала,
Любовь, добро и понимание
Она чтоб всем вам принесла.
Сказать «спасибо» ведь несложно,
А сколько в слове том тепла,
С ним все обиды и ненастья
Сгорают сразу и дотла.
С днем «спасибо» поздравляю
Всех на свете я людей,
С каждым пусть «спасибо» наша
Жизнь становится добрей.
Благодарные слова
Чтоб по всей земле звучали,
Чтоб обид и зла на сердце
Никогда мы не держали.
Я желаю, чтобы к счастью
Нас вели одни дороги,
Говорили мы «спасибо"
Миру, небу, солнцу, Богу.
«Спасибо» — приятное, теплое слово,
В нем слышатся нотки чего-то родного,
Когда я кому-то его говорю,
Частичку души человеку дарю.
Пусть слово звучит это чаще и чаще,
И в мыслях намного становится слаще,
Не бойтесь за что-либо благодарить,
И станет намного счастливее жить!
Поздравления с Днем благодарности в смс
Давайте скажем мы спасибо
За теплоту, заботу и добро
Всем тем, кто дарит нам улыбку,
Тем, с кем нам просто и легко.
Вы благодарность выражайте,
Сказать не бойтесь добрых слов
И близким лучшего желайте,
Чтоб каждый был из них здоров.
«Спасибо» — слово непростое,
Оно пароль для нас для всех,
Его скажи с улыбкой доброй —
И гарантирован успех.
Я в день «спасибо» вам желаю
Всегда и всех благодарить,
Быть вежливым, всегда учтивым,
Легко и беззаботно жить.
День «спасибо» отмечает
Нынче весь честной народ.
Благодарность — это сила,
Лишь добро она несет.
Слово важное, простое
Нужно чаще говорить.
И тогда звезда успеха
Будет вам всегда светить.