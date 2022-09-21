21 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Всемирный день благодарности — 21 сентября. Теплое «спасибо» в прозе, стихах и смс

21 сентября в мире отмечают День благодарности. Его учредил директор группы медитации ООН Шри Чинмою. Altapress.ru подготовил слова благодарности и поздравления в прозе, стихах и смс.

Объятия. Пара
Объятия. Пара
СС0

Поздравления с Днем благодарности в прозе

В мире нет ничего проще, чем сказать другому человеку «спасибо», и нет ничего ценнее этих семи букв. В этот день хочу вам пожелать море благодарности от коллег и друзей, родных и знакомых. И пусть у вас никогда не иссякнет желание благодарить жизнь, семью и себя за все, что есть и за все, что будет!

В этот день хочу поблагодарить всех вас, за добрые дела, хорошие слова и поступки, веру в завтрашний день, искренность, человечность и доброту.

С всемирным днем благодарности! Пусть это слово всегда будет звучать даже казалось бы, за каждую мелочь. «Спасибо» греет душу, радует сердце и просто поднимает настроение. Сказать его совсем несложно, но столько эмоций оно выражает.

Поздравления с Днем благодарности в стихах

«Спасибо» слово непростое,
Его всем нужно говорить,
Ведь благодарность помогает
Счастливо и спокойно жить.

Благодарить не забывайте,
Чтоб больше вам судьба дала,
Любовь, добро и понимание
Она чтоб всем вам принесла.

Сказать «спасибо» ведь несложно,
А сколько в слове том тепла,
С ним все обиды и ненастья
Сгорают сразу и дотла.

С днем «спасибо» поздравляю
Всех на свете я людей,
С каждым пусть «спасибо» наша
Жизнь становится добрей.

Благодарные слова
Чтоб по всей земле звучали,
Чтоб обид и зла на сердце
Никогда мы не держали.

Я желаю, чтобы к счастью
Нас вели одни дороги,
Говорили мы «спасибо"
Миру, небу, солнцу, Богу.

«Спасибо» — приятное, теплое слово,
В нем слышатся нотки чего-то родного,
Когда я кому-то его говорю,
Частичку души человеку дарю.

Пусть слово звучит это чаще и чаще,
И в мыслях намного становится слаще,
Не бойтесь за что-либо благодарить,
И станет намного счастливее жить!

Поздравления с Днем благодарности в смс

Давайте скажем мы спасибо
За теплоту, заботу и добро
Всем тем, кто дарит нам улыбку,
Тем, с кем нам просто и легко.

Вы благодарность выражайте,
Сказать не бойтесь добрых слов
И близким лучшего желайте,
Чтоб каждый был из них здоров.

«Спасибо» — слово непростое,
Оно пароль для нас для всех,
Его скажи с улыбкой доброй —
И гарантирован успех.

Я в день «спасибо» вам желаю
Всегда и всех благодарить,
Быть вежливым, всегда учтивым,
Легко и беззаботно жить.

День «спасибо» отмечает
Нынче весь честной народ.
Благодарность — это сила,
Лишь добро она несет.

Слово важное, простое
Нужно чаще говорить.
И тогда звезда успеха
Будет вам всегда светить.

Источник.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость