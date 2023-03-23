Метеорологи сегодня

Справляют свой особый день,

Поздравить от души, ребята,

В прекрасный праздник вас не лень.



Вам пожелать хочу циклонов

Добра, любви, удачи,

Пусть бури денег помогают

Решить вам все задачи.



Пускай хорошая погода

Вас радует всегда в сердцах

Желаю вам побед и счастья,

И настроения — просто ах!

Прогнозы точные давать

Для вас давно уже несложно,

Погоду вам предугадать

И описать ее возможно.



Сегодня праздник, ваш лишь день,

Я от души вас поздравляю.

Метеорологи, виват!

Добра и счастья вам желаю.



Работа дарит радость пусть

И все пускай вам удается,

Не будет пусть на небе туч

И солнце пусть вам улыбнется.