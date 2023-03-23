23 марта
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Жизнь

Всемирный день метеорологии — 23 марта. Безоблачные поздравления в прозе, стихах и смс

Первые записи о ежедневном наблюдении за погодой в Москве и ее окрестностях появились в конце 17 века, а попытки предсказать ее по изменению атмосферного давления начались после изобретения барометра. Празднику, посвященному этой науке, исполнилось уже 73 года.

Altapress.ru подготовил наблюдательные поздравления с Днем метеорологии прозе, стихах и смс.

Зонты.
Зонты.
unsplash.com

Поздравления с Днем метеорологии в прозе

С днем метеорологии! Желаю всегда без ошибок предсказывать хорошую погоду. Пусть не дуют злые ветра, не палит беспощадно солнце, а чтобы было все в меру. Желаю лишь отличной погоды и прекрасного настроения!

С праздником! Пусть всегда предсказывать и изучать приходится только хорошую погоду, чтобы видеть ответные улыбки и благодарности. Пусть профессия приносит успех, доход и гордость за свою работу. С всемирным днем метеорологии!

С праздником! Пусть метеорологи всегда будут уважаемыми людьми, кто предсказывает хорошее настроение, солнце и когда надо покорять мир. Пусть в самый нужный момент дадут совет, когда взять зонтик или провести день за чашкой вкусного чая. Поздравляю!

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Поздравления с Днем метеорологии в стихах

Метеорологи сегодня
Справляют свой особый день,
Поздравить от души, ребята,
В прекрасный праздник вас не лень.

Вам пожелать хочу циклонов
Добра, любви, удачи,
Пусть бури денег помогают
Решить вам все задачи.

Пускай хорошая погода
Вас радует всегда в сердцах
Желаю вам побед и счастья,
И настроения — просто ах!

Прогнозы точные давать
Для вас давно уже несложно,
Погоду вам предугадать
И описать ее возможно.

Сегодня праздник, ваш лишь день,
Я от души вас поздравляю.
Метеорологи, виват!
Добра и счастья вам желаю.

Работа дарит радость пусть
И все пускай вам удается,
Не будет пусть на небе туч
И солнце пусть вам улыбнется.

Метеорологов хочу
С их славным днем поздравить.
Прогноз отличный на весь год
Вам весело составить.

Пусть будут в жизни не страшны
Дожди, штормы и вьюги.
И будут рядом с вами лишь
Любимых ваших руки.

В работе радости, побед,
Любить свою науку.
С циклонами, фронтами
Пусть будут не до скуки.

Гроза. Молния.
Гроза. Молния.
unsplash.com

Поздравления с Днем метеорологии в смс

В День метеорологии
Я точности желаю,
И пусть прогнозы многие
С погодой совпадают!

В труде пусть не случается
Проблем и неполадок,
Мечты пусть исполняются,
И все идет, как надо!

Желаю приборов точных
И меньше стихийных бед,
Прогнозов вам долгосрочных
И верных народных примет!

Дай вам Бог
Такую моду,
Чтоб угадывать
Погоду,
Чтобы знали
Наперёд,
Дождь и снег
Когда пойдет!

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