Поздравления с Днем метеорологии в прозе
С днем метеорологии! Желаю всегда без ошибок предсказывать хорошую погоду. Пусть не дуют злые ветра, не палит беспощадно солнце, а чтобы было все в меру. Желаю лишь отличной погоды и прекрасного настроения!
С праздником! Пусть всегда предсказывать и изучать приходится только хорошую погоду, чтобы видеть ответные улыбки и благодарности. Пусть профессия приносит успех, доход и гордость за свою работу. С всемирным днем метеорологии!
С праздником! Пусть метеорологи всегда будут уважаемыми людьми, кто предсказывает хорошее настроение, солнце и когда надо покорять мир. Пусть в самый нужный момент дадут совет, когда взять зонтик или провести день за чашкой вкусного чая. Поздравляю!
Поздравления с Днем метеорологии в стихах
Метеорологи сегодня
Справляют свой особый день,
Поздравить от души, ребята,
В прекрасный праздник вас не лень.
Вам пожелать хочу циклонов
Добра, любви, удачи,
Пусть бури денег помогают
Решить вам все задачи.
Пускай хорошая погода
Вас радует всегда в сердцах
Желаю вам побед и счастья,
И настроения — просто ах!
Прогнозы точные давать
Для вас давно уже несложно,
Погоду вам предугадать
И описать ее возможно.
Сегодня праздник, ваш лишь день,
Я от души вас поздравляю.
Метеорологи, виват!
Добра и счастья вам желаю.
Работа дарит радость пусть
И все пускай вам удается,
Не будет пусть на небе туч
И солнце пусть вам улыбнется.
Метеорологов хочу
С их славным днем поздравить.
Прогноз отличный на весь год
Вам весело составить.
Пусть будут в жизни не страшны
Дожди, штормы и вьюги.
И будут рядом с вами лишь
Любимых ваших руки.
В работе радости, побед,
Любить свою науку.
С циклонами, фронтами
Пусть будут не до скуки.
Поздравления с Днем метеорологии в смс
В День метеорологии
Я точности желаю,
И пусть прогнозы многие
С погодой совпадают!
В труде пусть не случается
Проблем и неполадок,
Мечты пусть исполняются,
И все идет, как надо!
Желаю приборов точных
И меньше стихийных бед,
Прогнозов вам долгосрочных
И верных народных примет!
Дай вам Бог
Такую моду,
Чтоб угадывать
Погоду,
Чтобы знали
Наперёд,
Дождь и снег
Когда пойдет!