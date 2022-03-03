Всемирный день писателя 2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Дорогие наши писатели и поэты, а также любители поэзии! Поздравляю вас с всемирным днем писателя! Волшебный мир, который вы создаете, завораживает и увлекает. Спасибо вам, за возможность побывать в сказке, окунуться в мир чудес, где все возможно и мечты всегда сбываются. Желаем вам наши дорогие писатели, крепкого здоровья, творческих успехов и новых литературных шедевров. Пусть жизнь вас не обижает и дарит побольше радостных, ярких и позитивных моментов.

Поздравляю со Всемирным днем писателя и от чистого сердца желаю веселой и насыщенной жизни, в которой каждый новый день будет наполнен вдохновением, чудесными событиями, невероятными историями и счастливыми мгновениями. Желаю создать не один шедевр, желаю всегда уметь передавать свои чувства и переживания на добрых страницах своих произведений, желаю постоянно чувствовать себя востребованным и почитаемым писателем, счастливым и жизнерадостным человеком.