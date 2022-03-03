Всемирный день писателя 2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления со Всемирным днем писателя в прозе
Дорогие наши писатели и поэты, а также любители поэзии! Поздравляю вас с всемирным днем писателя! Волшебный мир, который вы создаете, завораживает и увлекает. Спасибо вам, за возможность побывать в сказке, окунуться в мир чудес, где все возможно и мечты всегда сбываются. Желаем вам наши дорогие писатели, крепкого здоровья, творческих успехов и новых литературных шедевров. Пусть жизнь вас не обижает и дарит побольше радостных, ярких и позитивных моментов.
Поздравляю со Всемирным днем писателя и от чистого сердца желаю веселой и насыщенной жизни, в которой каждый новый день будет наполнен вдохновением, чудесными событиями, невероятными историями и счастливыми мгновениями. Желаю создать не один шедевр, желаю всегда уметь передавать свои чувства и переживания на добрых страницах своих произведений, желаю постоянно чувствовать себя востребованным и почитаемым писателем, счастливым и жизнерадостным человеком.
Поздравляю со Всемирным днем писателя и желаю, чтобы каждое произведение производило должное впечатление на читателя, чтобы в каждой вашей строке человек мог найти верный ответ на вопрос своей философии, чтобы вдохновение было постоянным гостем в вашем доме, чтобы все ваши чудесные композиции непременно оказывались в издательстве и никогда не пылились на полках.
Поздравления со Всемирным днем писателя в стихах
C днем писателя! Желаем вдохновенья!
Пусть выходят из-под Вашего пера
Восхитительные новые творенья,
Завтра пусть счастливей будет, чем вчера!
Божья искра пусть горит, не угасая,
Озарение чудесное, приди!
Мы шедевра Вам нетленного желаем,
Самый главный, он, конечно, впереди!
Ты часто коротаешь вечера
Наедине с бескрайним вдохновеньем,
И ловким взмахом легкого пера
Вдыхаешь жизнь в свои произведенья.
И дальше с удовольствием твори,
Неси великий труд не в стол, а в массы,
Пусть будут почитатели твои
Ждать новых сочинений с постоянством!
С Днем писателя всемирным
Вас сегодня поздравляю,
Новых вам шедевров ярких
И больших побед желаю.
Пусть талант оценен будет,
Дарит радость пусть призвание,
Пусть придет доход стабильный
И всемирное признание.
Поздравления со Всемирным днем писателя в смс
Во Всемирный день писателя от чистого сердца пожелать хочу творческого вдохновения, потрясающих задумок, интересных идей, захватывающих сюжетов, истинных почитателей, большого уважения, несомненных успехов и личного блага.
Поздравляю со Всемирным днем писателя и от всей души желаю неугасаемого таланта и бравого вдохновения, великолепных тем и идей, чудесных сюжетов и композиций, доброго здоровья и отличного настроения, великого счастья души и искренней любви сердца.
Поздравляю с праздником — Всемирным днем писателя! Желаю всем, кто отдает себя перу — огромного вдохновения. Большого таланта, груз знаний и множество идей для сотворения шедевра! Пусть муза будет благоговеть вам! Верьте в себя и достигайте признания!