Всемирный день родного языка. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Ведь не случайно этот день возник —

Необходим для каждого родной язык.

Я с Днем родного языка вас поздравляю,

Ценить его сердечно заклинаю.



В нем все: тепло родных и детство наше,

Язык родной, он словно песнь звучит!

И, безусловно, делает жизнь краше,

Могуч он, ярок, дорог и велик.



Из рода в род язык родной передавайте,

Исчезнуть не давайте языку,

И осквернять его не разрешайте —

Ни близким, ни врагам, ни самому!

Знает каждый в мире этом,

Свой с рождения язык,

Он родной, он самый лучший,

Его глубже изучи!



Чтобы радостно отметить

День родного языка,

Это верная примета —

Говорить на нем всегда!



Чтобы он не засорялся,

От плохого очищай,

Нецензурщину по жизни

В лексиконе не вставляй!