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Жизнь

Всемирный день родного языка. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Всемирный день родного языка отмечают 21 февраля — с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. По предварительной оценке, в мире около 6 тысяч языков. К празднику altapress.ru подобрал теплые и милые поздравления в прозе, стихах и смс.

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Поздравления со Всемирным днем родного языка в прозе

Поздравляю с Международным днем родного языка. Желаю любить и ценить свой язык, как неотъемлемую часть культуры, желаю легко общаться с родными и близкими, желаю смотреть на мир добрыми глазами, желаю про каждый свой день сочинять интересный рассказ в добрых словах, в ярких красках, в красивых интонациях!

Поздравляю с Международным днем родного языка и искренне желаю всем сердцем и душой всегда любить свою страну, гордиться родным языком и прославлять свою культуру. Пусть язык всегда остается сильным и мощным инструментом не только общения, но и развития.

В этот день хочу пожелать, чтобы такая ценность, как наш родной язык, никогда не исчерпал себя и ценился по достоинству многими поколениями. Давайте беречь то, что создавалось веками, великими людьми, без чего мы теперь обойтись не в силах. Давайте восхвалять наш Великий родной язык!

Великий и могучий русский язык.
Великий и могучий русский язык.
опубликовано на rjjaka.ru.

Поздравления со Всемирным днем родного языка в стихах

Ведь не случайно этот день возник —
Необходим для каждого родной язык.
Я с Днем родного языка вас поздравляю,
Ценить его сердечно заклинаю.

В нем все: тепло родных и детство наше,
Язык родной, он словно песнь звучит!
И, безусловно, делает жизнь краше,
Могуч он, ярок, дорог и велик.

Из рода в род язык родной передавайте,
Исчезнуть не давайте языку,
И осквернять его не разрешайте —
Ни близким, ни врагам, ни самому!

Знает каждый в мире этом,
Свой с рождения язык,
Он родной, он самый лучший,
Его глубже изучи!

Чтобы радостно отметить
День родного языка,
Это верная примета —
Говорить на нем всегда!

Чтобы он не засорялся,
От плохого очищай,
Нецензурщину по жизни
В лексиконе не вставляй!

Каждый с малых лет привык
Со знакомыми общаться.
Есть один родной язык,
Заменить его нет шансов.

Милый с детства диалект
Слух на стороне ласкает.
Пусть язык наш много лет
Богатеет, процветает!

Ну, а мы родную речь
От словечек иностранных
Обязуемся беречь,
Чтоб был русский в роли главной!

Звательный падеж. В современном русском языке звательная форма — это сокращение в последней гласной: «Зин, а Зин», «Послушай, Пашк», «Лех, а, Лех!».
Звательный падеж. В современном русском языке звательная форма — это сокращение в последней гласной: «Зин, а Зин», «Послушай, Пашк», «Лех, а, Лех!».
открытые источники

Поздравления со Всемирным днем родного языка в смс

Богат и красноречив наш родной язык, красив и ладен. Пусть гордится каждый, кто обладает даром говорить на родном языке. С праздником! С днем родного языка!

Поздравляю с Международным днем родного языка и хочу пожелать: что бы в жизни не случилось и как бы не сложилась судьба — всегда помнить сладкие ноты родной речи!

Пусть песни родной речи звучат слаще, пусть добрые слова на родном языке вдохновляют на что-то светлое, пусть всегда помогает родной язык. С днем родного языка!

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