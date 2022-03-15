Всемирный день социальной работы. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Всемирным днем социальной работы в прозе
Поздравляю с Всемирным днем социальной работы! Желаю положительной атмосферы на работе, отзывчивости и человечности, понимания и внимания, ответственности и решительности. Будьте профессионалами своего дела. Здоровья, личного благополучия и веры в лучшее!
Поздравляю с Всемирным днем социальной работы! Желаю стальных нервов, побольше позитива и поменьше «энергетических вампиров». Пусть работа приносит только финансовое благополучие и несказанную радость.
Во Всемирный день социальной работы хочу сказать душевное «спасибо» всем, кто занимает эту должность, за ваш труд, усердие, сострадание и доброту! Пусть ваши сердечность и душевность будут вознаграждены сторицей!
Поздравления с Всемирным днем социальной работы в стихах
Благородны и почетны
Ваша служба и ваш труд.
Каждый день с надеждой люди
К вам за помощью идут.
Вам желаю крепких нервов,
Бескорыстной доброты,
Бесконечного терпения,
Веры, счастья и любви!
В сфере вашей социальной
Мы желаем понимания
Да терпения, везения
И приятного общения.
Плюс, конечно, уважения,
Добрых слов от населения.
С Днем соцработы поздравляем
И много успехов во всем пожелаем!
Социальная работа —
Очень сложная забота,
Нужно всем вокруг помочь,
Несмотря на день и ночь.
Я тебя хочу поздравить,
Труд твой доблестный прославить,
Пожелать в делах везенья
И лихого настроенья!
Поздравления с Всемирным днем социальной работы в смс
Поздравляем мы сегодня
Тех, чей труд других дороже,
Тех, кто людям помогает
И жалеть себя не может.
Пожелаем вам здоровья,
И удачи, и добра,
Социальный наш работник,
Счастья, мира и тепла!
Соцработники, вы — чудо,
Благо обществу несете,
Пусть же ценят вас и любят
За нелегкую работу!
Пожелаю процветания,
Море счастья и любви,
Доброты и понимания,
Пусть сбываются мечты!
Принимайте поздравления,
Социальные работники.
Доброты вам и терпения,
И зарплату чтобы подняли.
Пусть июньское цветение
Принесет вам радость светлую,
Чтобы ваше настроение
Было солнечное, летнее.