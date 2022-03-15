Всемирный день социальной работы. Поздравления в прозе, стихах и смс

Благородны и почетны

Ваша служба и ваш труд.

Каждый день с надеждой люди

К вам за помощью идут.



Вам желаю крепких нервов,

Бескорыстной доброты,

Бесконечного терпения,

Веры, счастья и любви!

В сфере вашей социальной

Мы желаем понимания

Да терпения, везения

И приятного общения.

Плюс, конечно, уважения,

Добрых слов от населения.

С Днем соцработы поздравляем

И много успехов во всем пожелаем!