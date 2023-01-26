С Днем таможенника вас

От души я поздравляю,

Только счастье на границе

Пропускать я пожелаю.



Пусть удача и богатство

Ваш кордон пересекают,

Силы, бодрость и здоровье

Никогда не иссякают.



Пусть нелегкая работа

Будет в радость вам всегда,

Стресс и нервные расстройства

Пусть не тронут никогда.

С праздником, таможенники,

Вас я поздравляю,

Бдительными быть

На службе вам желаю.



Тщательно, надежно

Грузы проверять,

Контрабанде даже

Шанса не давать.



Мирно и спокойно

Пусть досмотр идет,

Таможенникам нашим

Слава и почет.