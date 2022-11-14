Всероссийский день призывника 2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Желаю ослепительных успехов,

Чтоб не было бед в жизни даже эха.

Желаю забирать свое по праву,

Чтоб все победы шли тебе на славу.

Желаю рисковать и не бояться,

И никогда в себе не сомневаться.

Я пожелаю вдохновения,

Любви, тепла, добра, терпения,

Чтоб все сбылись у вас мечты,

Чтоб были помыслы чисты.



Я пожелаю много счастья,

Чтоб за окном прошли ненастья,

Чтоб вас улыбки окружали,

Чтоб в жизни не было печали.