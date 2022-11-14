Всероссийский день призывника 2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Приятные поздравления с Днем призывника в прозе
Пускай жизнь всегда будет наполнена смыслом, тело — здоровьем, ум — идеями, сердце — любовью, душа — радостью, а глаза — счастьем. Поздравляю!
От всей души поздравляю с праздником! Желаю безмерного счастья, удачи, непоколебимого здоровья, побольше белых полос по жизни и самых добрых, искренних и чудесных моментов!
С праздником! Желаю светлых и счастливых дней, достатка в доме, чудесных людей рядом и неиссякаемой радости. Пусть мир будет во всем, любовь греет сердце и все блага жизни будут доступны!
Приятные поздравления с Днем призывника в стихах
Желаю ослепительных успехов,
Чтоб не было бед в жизни даже эха.
Желаю забирать свое по праву,
Чтоб все победы шли тебе на славу.
Желаю рисковать и не бояться,
И никогда в себе не сомневаться.
Я пожелаю вдохновения,
Любви, тепла, добра, терпения,
Чтоб все сбылись у вас мечты,
Чтоб были помыслы чисты.
Я пожелаю много счастья,
Чтоб за окном прошли ненастья,
Чтоб вас улыбки окружали,
Чтоб в жизни не было печали.
Желаю, чтобы мир вокруг зацвел,
Чтоб на пути успех преграды смел,
Чтоб окружали тебя добрые друзья,
И с пониманием, с поддержкою семья,
Чтобы любовь от огорчений оградила,
Чтобы всегда тебе судьба благоволила.
Приятные поздравления с Днем призывника в смс
Желаем радостных событий
И только позитивных дней,
Желаем мечт твоих всех сбытий
И много свеженьких идей.
Еще хотелось бы терпенья
И оптимизма пожелать,
Тепла, успехов и везенья,
И никогда не унывать!
Желаю год от года молодеть,
В делах желаю преуспеть,
Здоровье, чтоб не подводило,
Все отлично чтобы было!
Душа чтоб ваша веселилась,
Слеза от счастья лишь катилась,
Веселье душу чтобы грело,
Сердечко ваше не старело!
Желаю много дней чудесных,
Событий ярких, дел занятных
И встреч побольше интересных,
Минут общения приятных!