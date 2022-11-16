16 ноября
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Жизнь

Встречай Новый 2023 по-другому

Что бы ни случилось, Новый год всегда приходит по расписанию!

Поэтому мы расскажем о том, как можно провести длинные зимние каникулы.

К тому же, бронирование новогодних туров идет полным ходом.

Встречай Новый 2023 по-другому!
Встречай Новый 2023 по-другому!
Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

Самым доступным и легко организуемым для жителей нашего края является отдых в предгорьях Алтая и на курорте Белокуриха. Уже сейчас санатории Белокурихи начали бронировать новогодние заезды. Санатории предлагают традиционные банкеты в новогоднюю ночь. Стоимость новогоднего банкета для одного человека — от 7 000 руб. Вас приятно порадует праздничный ужин, зажигательный ведущий, шоу-программа и живая музыка. Детям санатории предлагают отдельное детское меню, подарки и развлечения. Согласитесь, это прекрасная альтернатива окунуться в атмосферу праздника без утомительной подготовки.

Любители адреналина и захватывающих дух эмоций уже утром 1 января, пока все отсыпаются от утомительной ночи, смогут прокатиться по первопутку на снегоходах или горных лыжах. Сказочный лес, упоительный воздух и звенящая тишина вокруг — ради этого стоит отправиться в путешествие.

Развлечений на Новый год хватит всем! В Белокурихе зимой работают катки с прокатом коньков, ледовые горки, горнолыжные трассы. А чашка горячего глинтвейна на морозе — это особое удовольствие! После прогулки на свежем воздухе всегда приятно побаловать свое тело теплом в турецком хамаме, финской сауне или бане, расслабиться в бассейне. И, кстати, несмотря на праздничные каникулы, медицинские центры санаториев будут работать. А это значит, что вы сможете не просто отдохнуть, но и получить полноценное лечение и необходимый комплекс лечебных процедур! Стоимость путевки в Белокуриху — от 4 875 руб в сутки на человека.

Если же для вас Белокуриха кажется слишком далекой, то мы с удовольствием предложим вам альтернативу: санатории и пансионаты неподалеку от Барнаула. Стоимость такого отдыха будет на порядок дешевле. Прогулки по ленточному бору, качественное лечение и питание позволят вам набраться сил на предстоящий год. И да, местные санатории и пансионаты также планируют проведение праздничных ужинов в новогоднюю ночь. Стоимость банкетов здесь более демократичная — от 2 000 руб за человека. А развлечений, впечатлений и эмоций вы получите ничуть не меньше! Специальное предложение от местных санаториев: трехдневный заезд с 31 декабря по 2 января от 7 000 рублей за человека! Вы получите полный комплекс оздоровительных процедур, жаркий хамам и массу зимних забав!

А вообще, эксперты по туризму КУРОРТОВ РОССИИ смогут организовать путешествие в любой уголок нашей страны. Ведь путешествовать — значит жить!

Встречай Новый 2023 по-другому!
Встречай Новый 2023 по-другому!
Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

Общий отдел бронирования Федерального туроператора «КУРОРТЫ РОССИИ» (ООО «Шестой континент»)

Адрес: г. Барнаул, ул. А. Петрова, 221г/3, Н4

Офис: 8 (3852) 53-88-44, 22−95−67

Отдел бронирования: 8−800−775−5191
(бесплатно для РФ)

Официальный сайт: www.kurortyrossii.ru

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