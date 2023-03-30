Второе дыхание Потока. Сироты и переселенцы из ветхого жилья въедут в дом, построенный ГК «СОЮЗ»

Группа компаний «СОЮЗ» в рекордные сроки построила дом особой социальной значимости в рамках краевой программы для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Гендиректор Владимир Отмашкин вместе с губернатором края Виктором Томенко вручили ключи от квартир новым жильцам.

Быстрота и качество

Девятиэтажный дом на ул. Беляева, 14 возвели всего за пять месяцев. Как сказал Владимир Отмашкин, таких темпов строительства Барнаул еще не знал.

Такая быстрота объясняется отработанными до автоматизма технологическими процессами.

Владимир Отмашкин. Фото: Анна Зайкова.

Уникальность нашей организации в том, что мы и проектировщики, и производители, и строители. Мы настроили себя на то, чтобы возводить быстро. А в сочетании с качеством и архитектурными решениями получается стабильно хорошая работа, — рассказал гендиректор «СОЮЗа».

Самая сложная задача стояла перед проектировщиками: нужно было «попасть» в заказанные квадратные метры. 18 квартир передали детям-сиротам, 52 — переселенцам из аварийного и ветхого жилья.

Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова. Девятиэтажный дом на ул. Беляева , 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова.

Хороший участок в Октябрьском районе. Радует, что здесь сносят старые бараки и люди переселяются — это огромное счастье и польза для города. И у администрации скоро головная боль закончится, — добавил Владимир Отмашкин. — Строители для этого и существуют, чтобы нести радость людям.

Сухо и тепло

Квартиры уже оценили новые жильцы. Строители выполнили внутреннюю отделку, установили сантехнику и электроплиты.

Все очень нравится, ничего не будем переделывать. Родственники уже ждут-не дождутся новоселья, — рассказывает Евгения Куропаткина.

Она вместе с мужем и двумя детьми скоро переедет в новый дом из аварийного в Затоне.

Сыновья очень рады, для них город — это что-то новое, — добавила собеседница. — И мы счастливы: ипотеку с двумя детьми мы бы не потянули.

Ее соседкой станет Ольга Кузнецова, переезжающая из района «Овчинки» (ВРЗ). «С потолка бежало — он разрушался, окно прогнило, батарея вывалилась, — говорит она о своем старом доме. — Сын и я там часто болели, может, из-за плесени все».

В подъезде с чистыми ровными стенами установлен подъемник для инвалидной коляски. Он точно пригодится для матери еще одного жильца — Дмитрия Андрюшова. Такого в старом бараке на Ленинском проспекте, где потолок падал на головы, невозможно было представить.

Подъемник для инвалидной коляски. Фото: Анна Зайкова. Подъемник для инвалидной коляски. Фото: Анна Зайкова. Подъемник для инвалидной коляски. Фото: Анна Зайкова. Подъемник для инвалидной коляски. Фото: Анна Зайкова. Подъемник для инвалидной коляски. Фото: Анна Зайкова. Подъемник для инвалидной коляски. Фото: Анна Зайкова.

Губернатор Виктор Томенко поблагодарил застройщика за работу.

Губернатор Виктор Томенко поблагодарил застройщика за работу. Фото: Анна Зайкова.

Очень хорошо, что между властями и строителями есть взаимопонимание, осознание всей социальной важности этих проектов и удается получить хорошие объекты в выдержанные сроки и сделать людей счастливыми, — сказал глава края.

Владимир Отмашкин напомнил, что это далеко не первый объект ГК «СОЮЗ» для программы по переселению, в том числе и на Потоке.

Владимир Отмашкин. Фото: Анна Зайкова.

В свое время дописка была в газетах об обмене квартиры: «Поток не предлагать», — сказал гендиректор. — Сегодня такого уже не встретишь: он стал превращаться в чистый, нормальный микрорайон с хорошей транспортной доступностью. Открылось второе дыхание.

Благодаря слаженной работе строителей и властей, программу по переселению из жилья, признанного ветхим и аварийным до 2017 года, планируют закончить в этом году — на 24 месяца раньше рассчитанного срока.