11 апреля
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Жизнь

Второй день Страстной недели. Приметы, традиции и запреты в Великий вторник

11 апреля — церковный праздник Великий вторник или Вторник Страстной седмицы, и народный — Берещенье. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Подснежники.
Подснежники.
unsplash.com

Традиции в Великий вторник

Вся неделя посвящена подготовке к Пасхе. Можно перебрать вещи, разложить все по полочкам, убрать зимнюю одежду, подготовить весеннюю и летнюю. Также можно устроить уборку, помыть полы, протереть полки, вымести грязь и пыль из труднодоступных мест, гладить, стирать, выбросить всё ненужное, старые и рваные вещи, посуду с трещинами и сколами.

Можно покупать одежду, особенно для празднования Пасхи, а также на весну.

Можно работать в саду и на огороде — подготовка грядок, посадка растений. Начинается активная пора для садоводов и огородников, и упускать это время нельзя.

Если в последнее время у вас обострились отношения с кем-то, возникли разногласия, ссоры, нужно попросить прощения, простить человека или принять предложение о примирении.

Начинается сбор березового сока. В старину это было практически повсеместное явление. Его добывали не просто для лакомства, но для приготовления блюд и напитков.

Хороший день и для того, чтобы посадить березку. Как правило, это делали около своего дома, чтобы священное дерево росло всегда рядом, помогало людям, защищало их от нечисти и молнии.

Подснежники.
Подснежники.
unsplash.com

Что нельзя делать в Великий вторник

  • Верующие не употребляют продукты животного происхождения — мясо, яйца, молоко, рыбу, а также вино. Можно есть только сырые продукты питания, без растительного масла — овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и так далее.
  • Нельзя веселиться, петь, смеяться, танцевать, посещать развлекательные мероприятия, клубы, кинотеатры, рестораны, устраивать пышные застолья.
  • Нельзя охотиться, ловить рыбу, резать домашнюю птицу и скот.
  • Нельзя ругаться, материться, сплетничать, врать, обманывать — по народным поверьям, нечистая сила может прицепиться, начнет вредить в делах и личной жизни.
  • Не рекомендуется любовная связь даже между супругами, лучше воздержаться до следующей недели.
  • Нельзя колдовать, ворожить, проводить какие-либо магические ритуалы — грубое нарушение Поста, оскорбительное отношение к православной вере.
  • Нельзя заниматься рукоделием, особенно если это не работа, а увлечение. На Страстной седмице нужно все мысли и дела отдавать Господу, готовиться к Пасхе, выполнять только необходимые мирские дела.
  • Хозяйке нельзя готовить на несколько дней вперед — к болезни.
  • Постиранные вещи нельзя вывешивать на улице, особенно в тёмное время суток. В чистые и мокрые вещи может залететь нечисть и таким образом пробраться в жилище.
  • Нельзя стричься, краситься, завиваться, делать прическу — к проблемам с волосами. По той же причине нельзя носить грязную шапку или платок.
Подснежники
Подснежники
СС0

Народные приметы на 11 апреля

  • Облака плывут высоко и быстро — погода будет хорошей.
  • Утром на небе много больших туч — вечером пойдет дождь.
  • Солнце ушло за тучу — предвещает скорое наступление дождливой погоды.
  • Галки собираются в стаи и летают — дождь предчувствуют.
  • Заметили, что сороки строят гнезда на нижних ветках деревьев — грозовое лето.
  • Чибис летит низко над землей — погода будет сухая, без осадков.
  • Сок из березы течёт обильно и быстро — летом ожидается много дождей.
  • Лебеди строят гнезда высоко — летом будет много воды.
  • Если береза опушилась быстрее ольхи, то лето предстоит сухое, а если наоборот — мокрое.
  • Гром — к похолоданию.
  • Дождь идет — 11 октября будет ливень.
  • Ливень — к урожаю овса.
  • Много лебедей плавает — теплая весна.
  • Увидеть птицу белого цвета — к удаче уже в скором времени.

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