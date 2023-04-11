11 апреля — церковный праздник Великий вторник или Вторник Страстной седмицы, и народный — Берещенье. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в Великий вторник

Вся неделя посвящена подготовке к Пасхе. Можно перебрать вещи, разложить все по полочкам, убрать зимнюю одежду, подготовить весеннюю и летнюю. Также можно устроить уборку, помыть полы, протереть полки, вымести грязь и пыль из труднодоступных мест, гладить, стирать, выбросить всё ненужное, старые и рваные вещи, посуду с трещинами и сколами.

Можно покупать одежду, особенно для празднования Пасхи, а также на весну.

Можно работать в саду и на огороде — подготовка грядок, посадка растений. Начинается активная пора для садоводов и огородников, и упускать это время нельзя.

Если в последнее время у вас обострились отношения с кем-то, возникли разногласия, ссоры, нужно попросить прощения, простить человека или принять предложение о примирении.

Начинается сбор березового сока. В старину это было практически повсеместное явление. Его добывали не просто для лакомства, но для приготовления блюд и напитков.

Хороший день и для того, чтобы посадить березку. Как правило, это делали около своего дома, чтобы священное дерево росло всегда рядом, помогало людям, защищало их от нечисти и молнии.

Подснежники. unsplash.com

Что нельзя делать в Великий вторник

Верующие не употребляют продукты животного происхождения — мясо , яйца , молоко , рыбу , а также вино. Можно есть только сырые продукты питания , без растительного масла — овощи , фрукты , орехи , сухофрукты , мед и так далее.

яйца молоко рыбу а также вино. Можно есть только сырые продукты питания без растительного масла — овощи фрукты орехи сухофрукты мед и так далее. Нельзя веселиться , петь , смеяться , танцевать , посещать развлекательные мероприятия , клубы , кинотеатры , рестораны , устраивать пышные застолья.

петь смеяться танцевать посещать развлекательные мероприятия клубы кинотеатры рестораны устраивать пышные застолья. Нельзя охотиться , ловить рыбу , резать домашнюю птицу и скот.

ловить рыбу резать домашнюю птицу и скот. Нельзя ругаться , материться , сплетничать , врать , обманывать — по народным поверьям , нечистая сила может прицепиться , начнет вредить в делах и личной жизни.

материться сплетничать врать обманывать — по народным поверьям нечистая сила может прицепиться начнет вредить в делах и личной жизни. Не рекомендуется любовная связь даже между супругами , лучше воздержаться до следующей недели.

лучше воздержаться до следующей недели. Нельзя колдовать , ворожить , проводить какие-либо магические ритуалы — грубое нарушение Поста , оскорбительное отношение к православной вере.

ворожить проводить какие-либо магические ритуалы — грубое нарушение Поста оскорбительное отношение к православной вере. Нельзя заниматься рукоделием , особенно если это не работа , а увлечение. На Страстной седмице нужно все мысли и дела отдавать Господу , готовиться к Пасхе , выполнять только необходимые мирские дела.

особенно если это не работа а увлечение. На Страстной седмице нужно все мысли и дела отдавать Господу готовиться к Пасхе выполнять только необходимые мирские дела. Хозяйке нельзя готовить на несколько дней вперед — к болезни.

Постиранные вещи нельзя вывешивать на улице , особенно в тёмное время суток. В чистые и мокрые вещи может залететь нечисть и таким образом пробраться в жилище.

особенно в тёмное время суток. В чистые и мокрые вещи может залететь нечисть и таким образом пробраться в жилище. Нельзя стричься , краситься , завиваться , делать прическу — к проблемам с волосами. По той же причине нельзя носить грязную шапку или платок.

Подснежники СС0

Народные приметы на 11 апреля

Облака плывут высоко и быстро — погода будет хорошей.

Утром на небе много больших туч — вечером пойдет дождь.

Солнце ушло за тучу — предвещает скорое наступление дождливой погоды.

Галки собираются в стаи и летают — дождь предчувствуют.

Заметили , что сороки строят гнезда на нижних ветках деревьев — грозовое лето.

что сороки строят гнезда на нижних ветках деревьев — грозовое лето. Чибис летит низко над землей — погода будет сухая , без осадков.

без осадков. Сок из березы течёт обильно и быстро — летом ожидается много дождей.

Лебеди строят гнезда высоко — летом будет много воды.

Если береза опушилась быстрее ольхи , то лето предстоит сухое , а если наоборот — мокрое.

то лето предстоит сухое а если наоборот — мокрое. Гром — к похолоданию.

Дождь идет — 11 октября будет ливень.

Ливень — к урожаю овса.

Много лебедей плавает — теплая весна.

Увидеть птицу белого цвета — к удаче уже в скором времени.

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