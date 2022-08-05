Вячеслав Франк поручил выделить школьный автобус для подвоза детей из поселка Лесной в школы Новосиликатного

Такое решение было принято накануне во время рабочей поездки главы города в школу № 99 в поселке Лесной.

1 сентября это образовательное учреждение откроется в обновленном виде. С весны здесь идет капитальный ремонт. Благодаря федеральному проекту «Модернизация школьных систем образования» на проведение работ выделено более 14 млн рублей, еще порядка 8 млн — на приобретение оборудования. Помещение изменится полностью: от стен до коммуникаций.

Школа № 99 будет современной, но останется небольшой. В ней обучаются 460 ребят при проектной мощности 192 человека. Школа переполнена, поэтому попасть в образовательное учреждение могут не все дети Лесного.

К примеру, только в первый класс 99-й школы ежегодно принимают 48 детей. В этом году 25 первоклассников, к сожалению, не зачислены по причине отсутствия свободных мест. Они будут обучаться в двух школах — № 50 и № 118 — поселка Новосиликатный. С просьбой выделить для первоклассников школьный автобус к главе города Вячеславу Франку обратились депутаты Барнаульской городской Думы Лариса Белькова и Юрий Ряполов.

— Сегодня вместе мы обсудили данный вопрос, — сказал глава города. — Считаю, что нам необходимо обеспечить организованную перевозку первоклассников в школы Новосиликатного. Такое поручение по школьному автобусу для Лесного я дам профильным комитетам. Всего у нас в новом учебном году подвоз планируется организовать в 19 школах. Автобусами воспользуются порядка 2600 детей из 22 отдаленных микрорайонов Барнаула.

Вячеслав Франк. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Подвоз учащихся до образовательных учреждений осуществляется в соответствии с разработанными маршрутами. Все школьные автобусы оборудованы светосигнальными устройствами, ремнями безопасности, аптечками, кнопками экстренного вызова помощи, а также аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС».

— Школьный автобус решит для многих жителей Лесного проблему с доставкой детей на Новосиликатный, — отметила Лариса Белькова. — Будет составлен график движения, утвержден маршрут. Все это обязательно доведут до родителей. Безусловно, нам важно обеспечить и безопасность детей. Поэтому два раза в год в городе проводится плановое обследование всех школьных маршрутов, определяется техническое состояние проезжей части по их движению, соответствие требованиям безопасности.

Школьный автобус для детей появится в поселке Лесной. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Отметим, в Барнауле регулярно обновляется парк школьных автобусов. До 1 сентября планируется поставка трех новых, которые приобретены на средства городского бюджета.