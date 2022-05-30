Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения.

Цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Платформа с нуля создана силами внутренней команды разработчиков группы компаний «Ростелеком» и уверенно вошла в число лидеров российского рынка онлайн-кинотеатров.

Платформа Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра и дает возможность просматривать контент на любом устройстве. Кино, сериалы, концерты, познавательный контент доступны на экране телевизора (с помощью собственной ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на портале wink.ru).

В Wink представлено более 400 телеканалов, свыше 60 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, концертов, документального и развивающего видеоконтента, 8 радиостанций. С сервисом мультискрин на один аккаунт подключается до семи устройств. А еще можно начать смотреть кино на экране телевизора, а продолжить — на смартфоне. Есть возможность заранее скачать фильм или сериал на мобильное устройство и посмотреть его даже когда нет доступа в интернет.

Wink предоставляет максимум интерактивных возможностей пользователям, которые могут управлять просмотром (пауза, перемотка, возврат к началу, архив программ) или настраивать доступ детей к контенту с сервисом «Родительский контроль». Также в Wink доступен образовательный контент, аудиокниги, облачные игры, караоке.

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