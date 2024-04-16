«Я достаточно смелая». Как грузинка покорила алтайский рынок чурчхелы и выиграла в телешоу

Анна Меликшвили или, как ее ласково называют в Грузии, Анука – предприниматель, основатель кулинарной студии Anuka и победитель телешоу «Гость у порога». Анна – повар хоть куда, прошла много курсов и не понаслышке знакома с разными кухнями мира. Но на своих мастер-классах и кулинарных вечерах предпочитает готовить только грузинскую еду – хочет погружать людей в атмосферу родины.

Мало аутентичности

Пока руки заняты нарезкой овощей, приготовлением начинки и раскаткой теста для настоящих грузинских хинкали, Анна рассказывает, как решилась основать свой бренд.

Родилась Анна в Тбилиси, но с трех лет жила Алтайском крае, а после окончания университета девушка уехала на родину. Впрочем, ненадолго – в 2019 году судьба вернула ее обратно, в Барнаул: переехать уговорил русский муж.

В Грузии Анна работала гидом в туристическом агентстве и параллельно развивала свой блог в соцсетях – тоже о Грузии. Вернувшись в Россию, она поначалу была в растерянности и не знала, чем заниматься дальше. Тосковала по родине, особенно пока была в декрете, да еще и любимые, привычные национальные блюда в России разочаровали – оказались не аутентичными.

«Грузинских ресторанов в Барнауле много, но грузинских поваров там работает мало. А разница для вкусовых рецепторов есть», – говорит предпринимательница.

Бренд Ануки Меликишвили. Юлия Леднева

Поэтому, когда Анне захотелось поесть чурчхелы – настоящей, домашней, из детства, какую в России не найдешь – они с мужем купили виноград, сами подавили сок и сделали лакомство. Все это Анна выкладывала в соцсети, и от подписчиков посыпались просьбы: можно ли купить, можно ли научиться готовить так же.

«Я достаточно смелая, – смеется Анна. – Поэтому прислушалась к желаниям людей и начала свой бизнес: уже два года торгую на маркетплейсах, стала проводить мастер-классы. Когда люди пробуют мою чурчхелу, они говорят, что это совсем не то, что продается даже на юге».

Два триггера современности

Предпринимательница признается: в своей работе она практически играет на болях современного общества. Например, сейчас все переживают о здоровом питании, рассматривают составы продуктов и следят за тем, что кладут себе в тарелку. В этом плане чурчхела Анны выигрывает: готовится она исключительно по традиционному рецепту – без сахара и красителей. Только сок, орехи и мука.

Бренд Ануки Меликишвили. Юлия Леднева

Второй триггер человека XXI века – время. Анна считает, что проще и быстрее научиться готовить непосредственно у представителя культуры, понять возможные ошибки, напрямую спросить совет, чем посмотреть десять видеороликов и забросить, если не получается. Учитывая, что популярность грузинской кухни не сбавляет обороты, и научиться ей хотят не меньше людей, чем попробовать, посещаемость мастер-классов даже не обсуждается.

«Грузинская еда была популярна еще в советские годы. Она привлекала людей изобилием, а заведения – гостеприимством. Сейчас ничего не поменялось», – считает Анна.

Бренд Ануки Меликишвили. Юлия Леднева

На мастер-классы приходят все: и дети, и взрослые, и женщины, и мужчины – последние, по словам Анны, активно заинтересовались всего год-полтора назад. Порой парочки даже устраивают свидания. Для них романтично вместе полепить хинкали, а потом посидеть за столом с блюдами, которые они сами же приготовили.

«Сейчас темп жизни такой, что мы в основном едим вне дома. Приготовить что-то вместе и поесть домашнее – уже нетипичное для многих занятие», – с улыбкой пожимает плечами предпринимательница.

Самая гостеприимная

В январе этого года на телеканале «Пятнице» вышла программа «Гость у порога». Участниками стали четверо барнаульцев, и Анна оказалась самой гостеприимной из них. На шоу, признается бизнесвумен, она попала случайно: контакт продюсерам дал шеф-повар Алексей Шефер, у которого Анна обучалась всем тонкостям итальянской кухни. Он, кстати, тоже участвовал.

«Как мы потом узнали, нашу четверку отобрали из более полутора тысяч человек. По крайней мере, так нам сказали», – пояснила Анна.

Бренд Ануки Меликишвили. Юлия Леднева

Гостей девушка потчевала хинкали и хачапури, хотя признается, что в стремлении удивить все-таки немного поступилась традициями: хинкали приготовила в соусе, а так не положено. Впрочем, авторское решение и помогло ей выиграть.

«Грузинскя кухня – всегда приятная, если приготовлена правильно. Но мне хотелось выделиться», – признается предпринимательница.

Деньги Анна потратила на оборудование для кухни, которое давно хотела.

Самое важное - в нашем Telegram-канале