Я преступник? Можно ли читать и хранить дома книги признанного террористом Бориса Акунина*

2 Читать и хранить книги запрещено?

Многим может показаться, что теперь чтение книг Акунина* дома или в автобусе — преступление. Однако это не так. И вот почему.

Для того, чтобы запретить распространение какого-либо материала, власти должны получить отдельное судебное решение о признании его экстремистским.

Пока этого не произошло.

У Минюста есть реестр таких произведений. И книг Акунина* в нем нет.