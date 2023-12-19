19 декабря
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Жизнь

Я преступник? Можно ли читать и хранить дома книги признанного террористом Бориса Акунина*

Накануне писателя-иноагента Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили) признали террористом и экстремистом. Altapress.ru заглянул в закон и разобрался, является ли преступлением хранение и чтение книг Акунина* и тех, кто еще внесен в этот список.

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1 Что произошло?

На Бориса Акунина* завели уголовное дело о дискредитации армии РФ. А перед этим и вовсе признали его террористом и экстремистом.

Борис Акунин (признан иноагентом).
Борис Акунин (признан иноагентом).
wikipedia.org
2 Читать и хранить книги запрещено?

Многим может показаться, что теперь чтение книг Акунина* дома или в автобусе — преступление. Однако это не так. И вот почему.

Для того, чтобы запретить распространение какого-либо материала, власти должны получить отдельное судебное решение о признании его экстремистским.

Пока этого не произошло.

У Минюста есть реестр таких произведений. И книг Акунина* в нем нет.

3 А покупать книги можно?

Можно, но есть нюанс.

Издательство АСТ 15 декабря решило приостановить распространение произведений писателя, а сеть магазинов «Читай-город — Буквоед» объявила, что временно не будет продавать его книги.

В приложении «Литрес» их тоже нельзя найти.

4 Покупать можно, а продавать?

Продажа книг Бориса Акунина* будет преследоваться в России как финансирование террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщил эксперт в правовых вопросах экстремизма адвокат Дмитрий Аграновский.

5 Запрещены ли экранизации и театральные постановки по Акунину?*

Нет. Они не запрещены, потому что ни одно из них не включено в специальный реестр.

Мини-сериал &quot;Фандорин. Азазель&quot;
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Кинопоиск
6 А буду ли издавать книги Бориса Акунина* в России?

По закону ответ снова отрицательный. Издательства могут спокойно печатать произведения людей, которые вошли в списки иноагентов, террористов и экстремистов (но не продавать). Но будут ли — вопрос открытый.

7 Значит, я не преступник, если читаю книги про Фандорина?

Да. Читателям ничего не грозит. Проблемы есть только у самого Акунина* и у тех, кто его произведения продает.

* - признан Минюстом РФ иноагентом. Внесен в список террористов и экстремистов.

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