22 октября
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Жизнь

Яков день, чем стоит заняться, а чего избегать - приметы и традиции

В воскресенье, 22 октября православные люди вспоминают и молятся одному из 12 старших апостолов, а именно, брату евангелиста Матфея Иакову Алфееву.

В народной традиции этот день носил название Яков день или день Якова-древопильца.

Altapress.ru рассказывает о традициях, приметах и запретах на этот день.

Снег осенью.
Снег осенью.
Михаил Хаустов

Чем стоит заняться 22 октября

В день Якова-Дровопильца в старину шла активная заготовка дров. Считалось, что осенние дрова горят ярче и жарче летних и весенних. Дрова рубили на участках, где рос смешанный лес. Вывозили их обычно, когда земля подмерзала и выпадал снег.

В это время обычно обдирали ячмень, овес и просо, мололи на крупу пшеницу, 22 октября еще называли Днем первой каши.

В Яков день в каждом доме варили кашу с маслом, а также со свиным или бараньим салом.

Хозяйки обязательно пекли пироги с кашей и угощали им гостей. Считалось, что тех, кто попробует такую выпечку ждёт здоровье и благополучие на весь год. Отказываться от угощения было не принято, чтобы не нажить, по приметам, врагов.

На Яков день планировали свои дела заранее и придерживались этого распорядка.

Дрова.
Дрова.
СС0

Что запрещено делать в Яков день

  • Не стоит делать несколько дел сразу, но при этом и бездельничать не следует.

  • Этот день считается неподходящим для первого свидания и предложения руки и сердца возлюбленной.

  • Никому нельзя рассказывать свои сны.

  • В гости не стоит идти без подарка или угощения, так как это сулит финансовые трудности.

  • Нельзя вспоминать обиды, чтобы в жизнь не вернулись старые проблемы.

  • Нельзя ссориться, ругаться и кричать на детей, чтобы, по приметам, потом не заболело горло.

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

Народные приметы на 22 октября

  • Если в этот день заготовить дрова, то зимой теплее будет.

  • Лисица много лает – к перемене погоды или дождю

  • Крот во время мороза выбрасывает свежую землю потеплеет.

  • Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.

  • Если снег выпадал на талую землю, то будущий урожай будет плохим.

  • Если с лиственницы не осыпались иголки – значит, снега не будет, а если он и выпадет, то быстро растает.

  • Если у луковиц много «одежки» – значит, зима будет холодная и суровая.

  • Если вишневые листья не опали – значит, будет оттепель.

  • Если случилась гололедица – будет дождь.

  • Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет.

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