Яков день, чем стоит заняться, а чего избегать - приметы и традиции

Altapress.ru рассказывает о традициях, приметах и запретах на этот день.

В народной традиции этот день носил название Яков день или день Якова-древопильца.

В воскресенье, 22 октября православные люди вспоминают и молятся одному из 12 старших апостолов, а именно, брату евангелиста Матфея Иакову Алфееву.

Чем стоит заняться 22 октября

В день Якова-Дровопильца в старину шла активная заготовка дров. Считалось, что осенние дрова горят ярче и жарче летних и весенних. Дрова рубили на участках, где рос смешанный лес. Вывозили их обычно, когда земля подмерзала и выпадал снег.

В это время обычно обдирали ячмень, овес и просо, мололи на крупу пшеницу, 22 октября еще называли Днем первой каши.

В Яков день в каждом доме варили кашу с маслом, а также со свиным или бараньим салом.

Хозяйки обязательно пекли пироги с кашей и угощали им гостей. Считалось, что тех, кто попробует такую выпечку ждёт здоровье и благополучие на весь год. Отказываться от угощения было не принято, чтобы не нажить, по приметам, врагов.

На Яков день планировали свои дела заранее и придерживались этого распорядка.

Дрова. СС0

Что запрещено делать в Яков день

Не стоит делать несколько дел сразу, но при этом и бездельничать не следует.

Этот день считается неподходящим для первого свидания и предложения руки и сердца возлюбленной.

Никому нельзя рассказывать свои сны.

В гости не стоит идти без подарка или угощения, так как это сулит финансовые трудности.

Нельзя вспоминать обиды, чтобы в жизнь не вернулись старые проблемы.

Нельзя ссориться, ругаться и кричать на детей, чтобы, по приметам, потом не заболело горло.

Конфликт, ссора. pixabay.com

Народные приметы на 22 октября