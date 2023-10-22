Яков день, чем стоит заняться, а чего избегать - приметы и традиции

Чем стоит заняться 22 октября
В день Якова-Дровопильца в старину шла активная заготовка дров. Считалось, что осенние дрова горят ярче и жарче летних и весенних. Дрова рубили на участках, где рос смешанный лес. Вывозили их обычно, когда земля подмерзала и выпадал снег.
В это время обычно обдирали ячмень, овес и просо, мололи на крупу пшеницу, 22 октября еще называли Днем первой каши.
В Яков день в каждом доме варили кашу с маслом, а также со свиным или бараньим салом.
Хозяйки обязательно пекли пироги с кашей и угощали им гостей. Считалось, что тех, кто попробует такую выпечку ждёт здоровье и благополучие на весь год. Отказываться от угощения было не принято, чтобы не нажить, по приметам, врагов.
На Яков день планировали свои дела заранее и придерживались этого распорядка.
Что запрещено делать в Яков день
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Не стоит делать несколько дел сразу, но при этом и бездельничать не следует.
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Этот день считается неподходящим для первого свидания и предложения руки и сердца возлюбленной.
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Никому нельзя рассказывать свои сны.
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В гости не стоит идти без подарка или угощения, так как это сулит финансовые трудности.
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Нельзя вспоминать обиды, чтобы в жизнь не вернулись старые проблемы.
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Нельзя ссориться, ругаться и кричать на детей, чтобы, по приметам, потом не заболело горло.
Народные приметы на 22 октября
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Если в этот день заготовить дрова, то зимой теплее будет.
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Лисица много лает – к перемене погоды или дождю
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Крот во время мороза выбрасывает свежую землю потеплеет.
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Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.
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Если снег выпадал на талую землю, то будущий урожай будет плохим.
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Если с лиственницы не осыпались иголки – значит, снега не будет, а если он и выпадет, то быстро растает.
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Если у луковиц много «одежки» – значит, зима будет холодная и суровая.
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Если вишневые листья не опали – значит, будет оттепель.
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Если случилась гололедица – будет дождь.
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Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет.