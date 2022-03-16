Яркие и красочные. Занимательные факты о карандашах

1. Карандашами можно писать под водой при нулевой гравитации.
2. Родоначальник производства карандашей в России — Михаил Ломоносов.
3. Из одного дерева получается примерно 300 тыс. карандашей.
4. Самый дорогой карандаш Graf von Faber-Castell Perfect Pencil стоит больше 1,5 млн рублей. Его корпус изготовлен из дерева оливы 240-летней давности и инкрустирован белым золотом в 18 карат.
5. Прозаик Джон Стейнбек использовал по 60 карандашей в день, когда писал роман «Гроздья гнева».
6. До появления ластиков писатели и художники стирали карандаш хлебным мякишем.
7. Больше половины карандашей, представленных на мировом рынке, производят в Китае.
8. Еще один интересный факт: в 2004 году в Китае произвели 10 млрд карандашей.
9. Удивительно, но карандашом можно написать 45 тыс. слов или начертить линию длиной в 56 километров.
10. Впервые деревянный карандаш письменно упомянули в 1683 году.