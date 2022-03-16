16 марта
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Жизнь

Яркие и красочные. Занимательные факты о карандашах

День цветных карандашей отмечают 16 марта. Чем грифель стирали до появления ластиков и можно ли писать карандашом под водой — в подборке фактов altapress.ru.

Школа. Цветные карандаши
Школа. Цветные карандаши
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1. Карандашами можно писать под водой при нулевой гравитации.

2. Родоначальник производства карандашей в России — Михаил Ломоносов.

3. Из одного дерева получается примерно 300 тыс. карандашей.

4. Самый дорогой карандаш Graf von Faber-Castell Perfect Pencil стоит больше 1,5 млн рублей. Его корпус изготовлен из дерева оливы 240-летней давности и инкрустирован белым золотом в 18 карат.

Школа. Карандаш. Точилка
Школа. Карандаш. Точилка
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5. Прозаик Джон Стейнбек использовал по 60 карандашей в день, когда писал роман «Гроздья гнева».

6. До появления ластиков писатели и художники стирали карандаш хлебным мякишем.

7. Больше половины карандашей, представленных на мировом рынке, производят в Китае.

8. Еще один интересный факт: в 2004 году в Китае произвели 10 млрд карандашей.

Дети. Карандаши. Детский сад.
Дети. Карандаши. Детский сад.
СС0.

9. Удивительно, но карандашом можно написать 45 тыс. слов или начертить линию длиной в 56 километров.

10. Впервые деревянный карандаш письменно упомянули в 1683 году.

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