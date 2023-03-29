29 марта
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Жизнь

Ярмарка «Раздолье» в Бийске собрала несколько тысяч посетителей

Ярмарка Алтайских производителей прошла в Бийске на прошлой неделе. Более трех тысяч бийчан и гостей города стали посетителями масштабного мероприятия. На третьем и четвертом этаже торгового комплекса «Модный» в прошлые выходные было многолюдно. Более 70 алтайских производителей представили свои товары. Ассортимент был широким: сыры, молоко, замороженные полуфабрикаты, и игрушки ручной работы, посуда из керамики, дерева, изделия из бересты и украшения.

Ярмарка Алтайских производителей прошла в Бийске на прошлой неделе и собрала три тысячи посетителей.
Ярмарка Алтайских производителей прошла в Бийске на прошлой неделе и собрала три тысячи посетителей.
Фото предоставлено Бийским бизнес-инкубатором.

Торговлей ярмарка не ограничивалась, были организованы увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Гости расписывали «кофейных» котиков, пряники и керамические игрушки, играли в «ремесленные» забавы, занимались лепкой керамической посуды. В один из дней прошел показ мод от алтайских производителей одежды и дизайнеров. Были представлены новые авторские коллекции.

На площадке выступили творческие коллективы, которые привнесли атмосферу настоящего праздника. Каждые два часа проходил розыгрыш призов от участников мероприятия.

Организаторами выступили: региональный центр «Мой бизнес», Бийский бизнес-инкубатор, комитет по развитию женского предпринимательства ОО «ОПОРА России», ТК «Модный» и компания «Красота Алтая» при поддержке Управления Алтайского края по поддержке предпринимательства и рыночной инфраструктуры и Администрации города Бийска.

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