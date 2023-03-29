Ярмарка «Раздолье» в Бийске собрала несколько тысяч посетителей

Ярмарка Алтайских производителей прошла в Бийске на прошлой неделе. Более трех тысяч бийчан и гостей города стали посетителями масштабного мероприятия. На третьем и четвертом этаже торгового комплекса «Модный» в прошлые выходные было многолюдно. Более 70 алтайских производителей представили свои товары. Ассортимент был широким: сыры, молоко, замороженные полуфабрикаты, и игрушки ручной работы, посуда из керамики, дерева, изделия из бересты и украшения.

Ярмарка Алтайских производителей прошла в Бийске на прошлой неделе и собрала три тысячи посетителей. Фото предоставлено Бийским бизнес-инкубатором.