Ярмарка «Раздолье» в Бийске собрала несколько тысяч посетителей

Торговлей ярмарка не ограничивалась, были организованы увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Гости расписывали «кофейных» котиков, пряники и керамические игрушки, играли в «ремесленные» забавы, занимались лепкой керамической посуды. В один из дней прошел показ мод от алтайских производителей одежды и дизайнеров. Были представлены новые авторские коллекции.
На площадке выступили творческие коллективы, которые привнесли атмосферу настоящего праздника. Каждые два часа проходил розыгрыш призов от участников мероприятия.
Организаторами выступили: региональный центр «Мой бизнес», Бийский бизнес-инкубатор, комитет по развитию женского предпринимательства ОО «ОПОРА России», ТК «Модный» и компания «Красота Алтая» при поддержке Управления Алтайского края по поддержке предпринимательства и рыночной инфраструктуры и Администрации города Бийска.