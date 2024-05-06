Юрьев день. Приметы, что нельзя, а что можно делать

Этот праздник посвящен христианскому святому — великомученику Георгию Победоносцу. В православной церкви память святого отмечается 6 мая. В народе этот день известен как Егорий Вешний или Юрьев день.

Какие существуют приметы в Юрьев день

В этот весенний день, согласно народным представлениям, святой Георгий «выпускает росу на белый свет». Считается, что эта роса придает силу людям, растениям и животным. Поэтому в этот день каждый старался встать пораньше и отправиться на поляну, чтобы поваляться в «юрьевской росе» и обрести здоровье и силу.

В русских деревнях на Егория существовал обычай первого выгона скота на пастбище, который сопровождался особым ритуалом.

Рано утром хозяйка дома шла в хлев и кормила скот хлебом с солью, при этом читая заговор-оберег от болезней и потери животных. После этого скот выпускали во двор. Там хозяин трижды обходил животных с зажженной свечой и иконой святого Георгия.

В этот праздник запрещалось грубо обращаться со скотом, так как считалось, что это может привести к несчастьям и бедности. По этой же причине наши предки не ели мясо в этот день.

Особое внимание уделялось погодным приметам, которые были важны для земледелия. По погоде определяли будущий урожай. Например, считалось, что если 6 мая на деревьях был иней, то будет богатый урожай гречихи. Тёплая ночь предвещала, что хлеба созреют до первых заморозков. А дождливый день обещал хороший сенокос.

Коровы. Скот. unsplash.com

Что можно и нельзя делать в Юрьев день

В 2024 году праздник Егория Вешнего (Юрьев день) совпадает с Пасхой. С этого момента снимаются строгие ограничения в питании, которые были во время Великого поста. Это значит, что в праздник можно собраться за богатым семейным столом. Кроме традиционных пасхальных угощений (кулича, яиц и пасхи), на столе могут быть салаты, блюда из рыбы и сладкие десерты.

Однако есть некоторые запреты, связанные с этим днем. Не рекомендуется заниматься шитьем и рукоделием, а также работать в огороде. Согласно поверьям, нарушение этих запретов может привести к неудачам. Новые начинания тоже лучше отложить на другой день.

Кроме того, в этот день не рекомендуется стричь волосы тем, кто хочет сохранить свою красоту. А чтобы избежать разочарований в любви, не следует вывешивать постельное белье сушиться в ночь на Юрьев день.

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