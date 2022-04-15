15 апреля
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Жизнь

Южный ветер и до +21. Какая погода будет в Алтайском крае 16−18 апреля

В Алтайском крае продолжает теплеть (но не везде). Рассказываем, какой будет погода в регионе 16−18 апреля.

Осень. Солнце.
Осень. Солнце.
altapress.ru

Погода в Алтайском крае 16−18 апреля

По данным Гидрометцентра, ночью 16 апреля в Алтайском крае ожидается температура +1…+6 (местами до -4) градусов. Днем вероятны +20…+25 (местами +14…+19) градусов. Осадков не предвидится. Ветер прогнозируют южный, до 14 метров в секунду.

Ночью 17 апреля градусник покажет +6…+11 (по востоку −1…+4) градусов. Днем возможны +21…+26 (по северо-западу +15…+20) градусов — с небольшим дождем в некоторых районах.

Ночью 18 апреля столбик термометра установится на +3…+8 градусах (с небольшим дождем по северо-востоку), а днем на +11…+16 (местами до +21) градусов.

Солнце, тепло.
Солнце, тепло.
Михаил Хаустов

Погода в Барнауле 16−18 апреля

Ночью 16 апреля температура в Барнауле составит +1…+3 градуса, а днем +20…+22 градуса.

Ночью 17 апреля в краевой столице вероятны +6…+8 градусов, а днем +21…+23 градуса. Ветер скоростью до 11 метров будет дуть с юго-запада.

Осадков в эти двое суток не ожидается.

Ночью 18 апреля в Барнауле установятся +5…+7 градусов, а днем +12…+14 градусов. Преимущественно без осадков.

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