За "черными" шутками в Швейцарию: 9 идей, как провести эту неделю в Барнауле

На концерт
В честь своего юбилея, рок-группа "Алиса" посетит Барнаул с концертным туром "ХХХХ лет" — 28 ноября, 19:30, 16+
На стендап
Противоречивая комедия резидента Stand Up THT Павла Дедищева на сольном концерте "Как кайф" в ДК "Моторостроителей" — 30 ноября, 19:00, 18+
В кино
Черная комедия Романа Полански с участием Александра Петрова "Дворец" в "Премьере",18+
В театр
"Обыкновенное чудо" в Молодежном театре Алтая — 30 ноября, 18:30, 12+
"Дочери Тевье" в Музыкальном театре — 3 декабря, 17:00, 12+
"Квадратура круга" в Театре драмы — 3 декабря, 17:30, 16+
"Дуры" в Крепостном театре — 29 ноября, 19:00, 16+
В музей
Абсолютно новая экспозиция Художественного музея Алтайского края "Искусство нашего времени. Музейный выбор" — работает до 21 января со среды по воскресенье, 6+
Для детей
"Цветы для Элджернона" в театре кукол "Сказка" — 30 ноября, 18:30, 16+