За счет государства, а не за свой собственный! Социалисты предлагают пересмотреть нормы экипировки мобилизованных

Депутаты фракции « СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ » в Государственной Думе настаивают на пересмотре нормы экипировки в армии. Социалисты уверены, что необходимо выделить дополнительные федеральные средства для полноценного снаряжения мобилизованных граждан.

Председатель партии, руководитель фракции социалистов в Государственной Думе Сергей Миронов напомнил, что с начала спецоперации бизнесмены, волонтеры, активисты, в том числе и справедливороссы, собирали снаряжение для участников боевых действий — от бронежилетов до квадрокоптеров.

«С началом мобилизации ситуация, к сожалению, не изменилась, — комментирует политик. — В военкоматах мобилизованным выдают длинные списки дополнительно рекомендованной экипировки — там и те же бронежилеты, и спальники, и термобелье, и аптечки. В ряде регионов выделили средства на централизованные дозакупки, сборами занимаются и добровольцы. Но нередко мобилизованные вынуждены собираться за свой счет».

Минимальный набор экипировки стоит несколько десятков тысяч рублей. Некоторые люди идут закупать «дополнительную» амуницию самостоятельно. Но что делать семьям, у которых нет на это средств?

«Получается, человек сразу становится более уязвимым на фронте. Снаряжение не должно зависеть от материальных возможностей самих граждан! Накануне в отставку отправили замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил. Но, очевидно, что этого недостаточно, нужно менять всю систему обеспечения армии. Бронежилеты, шлемы и термобелье — необходимые в полевых условиях вещи, но никак не „дополнительные“. Раз государство призывает граждан к мобилизации, то обязано обеспечить их снаряжением!», — отметил депутат Государственной Думы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Социалисты уверены, что нужно выделять дополнительные федеральные средства на централизованные закупки необходимой экипировки напрямую у производителей. С таким предложением депутаты-социалисты выйдут на Правительство и руководство Министерства обороны.