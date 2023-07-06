Зачем на Ивана Купалу прыгают через костер и почему не стоит обливать водой незнакомцев - приметы и традиции

Праздновать Ивана Купалу начинают с вечера 6 июля после захода солнца.
Наши предки верили, что в праздничную ночь происходят главные чудеса. К людям выходят русалки, водяные и лешие. Вода и огонь приобретают магическую силу и могут излечить от всех болезней. А в мире зацветает папоротник, который может исполнить заветное желание.
Ивана Купала - языческий праздник, и изначально просто назывался "Купала". Это имя носил некий бог полевых цветов и плодов.
Позже, с приходом христианства, языческий праздник решили заменить датой Рождения Иоанна (Ивана) Крестителя — пророка, предсказавшего пришествие Мессии и крестившего Спасителя в водах реки Иордан.
Однако в народе два праздника слились в один, и люди стали отмечать "Ивана Купалу".
Также некоторые эксперты считают, что название праздника связано с Иоанном Крестителем, чье имя на греческом означает «Купатель».
Главной традицией праздника было разжигание большого костра. Вокруг него водили хороводы и пели песни.
Когда пламя немного стихало, молодежь начинала прыгать через костер. Считалось, что один такой прыжок может излечить от болезней и сглаза, а заодно сделать совершившего его человека счастливее и удачливее. А если через него перепрыгнут влюбленная пара, то они будут неразлучны.
Также в особенную ночь люди обязательно купались. Вода также избавляла от болезней и придавала сил.
Девушки собирали полевые цветы и травы, плели из них венки, обереги или сушили. Их использовали в медицине и при гадании на суженого.
Люди верили, что ночью на Ивана Купалу на один миг раскрывается волшебный цветок папоротника. Нашедшего его ждут богатства и исполнения желаний.
- Нельзя проводить весь день в одиночестве и тишине - нечисть становится активна, ее привлекают одинокие люди. Нужно сходить в гости, встретиться с друзьями или просто выйти в людное место.
- Нельзя рвать цветы просто так. В этот день цветы рвут только для лекарственных снадобий, для обрядовых венков и традиционных народных ритуалов.
- Нельзя ложиться спать до полуночи. По поверьям, уснувшего раньше человека может толкать, будить, душить, мучить кошмарами домовой.
- К воде, открытым водоемам не рекомендуется подходить беременным, малолетним детям и старикам.
- Под запретом плохое настроение, уныние, злость, недобрые мысли, месть. Все это приведет к сильному ухудшению жизни. Чтобы поддерживать хорошее настроение и позитив, постарайтесь избегать людей, которые вам неприятны.
- После дождя радуга надолго задержалась — погода будет дождливой.
- Вечером на горизонте зарница играет — на следующий день пойдет дождь.
- Возле муравейников нет муравьев — к дождю.
- Дождь — через пять дней наступит солнечная погода.
- Искупаться в открытом водоеме — избавиться от хворей.
- Умыться утренней росой — для молодости и красоты.
Вопреки традициям, в современном мире лучше не обливать проезжающие машины и случайных прохожих. Вы можете нанести вред имуществу (например, телефону) и здоровью человека.
В ответ пострадавший может подать на вас заявление в полицию, где на вас заведут дело по статье «мелкое хулиганство» (по ней грозит до 15 суток ареста).