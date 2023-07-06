Зачем на Ивана Купалу прыгают через костер и почему не стоит обливать водой незнакомцев - приметы и традиции

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Традиции Ивана Купалы

Главной традицией праздника было разжигание большого костра. Вокруг него водили хороводы и пели песни.

Когда пламя немного стихало, молодежь начинала прыгать через костер. Считалось, что один такой прыжок может излечить от болезней и сглаза, а заодно сделать совершившего его человека счастливее и удачливее. А если через него перепрыгнут влюбленная пара, то они будут неразлучны.

Также в особенную ночь люди обязательно купались. Вода также избавляла от болезней и придавала сил.

Девушки собирали полевые цветы и травы, плели из них венки, обереги или сушили. Их использовали в медицине и при гадании на суженого.

Люди верили, что ночью на Ивана Купалу на один миг раскрывается волшебный цветок папоротника. Нашедшего его ждут богатства и исполнения желаний.