Заключенная в СИЗО Блиновская находится на грани депрессии

Блогерша Елена Блиновская находится в подрывном состоянии на грани депрессии в СИЗО, сообщает Live со ссылкой на Shot.

Сейчас создательница "Марафона желаний" и еще 19 женщин находятся в карантинной камере. В скором блогершу должны перевести в обычную. Она сможет посещать библиотеку, ходить на прогулки, в парикмахерскую.

Инсайдер сообщает, что женщине предстоит уборка камеры, причем делать это она должна наравне со всеми. В противном случае "бывалые мадам быстро поставят ее на место".

Чтобы не допустить внештатных ситуаций, Блиновскую могут поместить в спецблок с усиленным контролем, утверждает Shot.

За неуплату налогов в сумме 918 млн рублей, Блиновскую посадили на домашний арест. Позже 22 января ее увезли в следственный изолятор №6 "Печатники".

Блиновская устроила вечеринку, куда пригласила 15 человек, в том числе и свидетеля по делу, с которым на время следствия ей запрещено общаться. Поэтому СИЗО запросило изменить условия ответственности.

Радмила Бичакова

Самое важное - в нашем Telegram-канале