«Замуж за Бузову»: в чем хайп нового романтического шоу

В чем смысл названия «Замуж за Бузову»?
Ольга Бузова в интервью «Комсомольской правде» рассказала, что фразу «Замуж за Бузову» она случайно «ляпнула», а в итоге она утвердилось и менять ее не стали. По мнению телеведущей, если у мужчины есть стержень, его не будут ущемлять правила шоу.
Бузова понимает, что некоторых зрителей название и формат телепередачи, в котором девушка выбирает одного мужчину из нескольких, могут испугать зрителей.
Я хочу, чтобы за меня боролись. Пока в жизни у меня только работа, работа, работа, работа, работа, работа, работа. Меня даже на свидание никто не приглашает. А на программе у меня будет три свидания в день.
«Замуж за бузову», 1 выпуск: о чем он?
В воскресенье, 26 августа на телеканале ТНТ показали первый выпуск шоу, в котором Ольга Бузова познакомилась с 15 претендентами на ее сердце. В ходе шоу «выгнали» сразу 5 человек. Выдержавшие первое испытание 10 претендентов, популярная телеведущая и съемочная группа отправились в Италию. Съемки шоу будут проходить именно там.
Какие правила у шоу «Замуж за Бузову»?
- За право попасть на индивидуальное свидание с Ольгой Бузовой участникам придется бороться.
- «Женихам» нужно будет доказать искренность своих чувств: в первом выпуске выгнали участника, который флиртовал с официантками и сестрой Ольги Бузовой.
- На шоу «Замуж за Бузову» будет церемония поцелуев — аналог знаменитой церемонии роз на шоу «Холостяк».
- Ведущая шоу — резидент Comedy Club Марина Кравец.