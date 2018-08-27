«Замуж за Бузову»: в чем хайп нового романтического шоу

На ТНТ стартовало новое романтическое телешоу «Замуж за Бузову». Это «женский» аналог популярного шоу «Холостяк»: 15 мужчин борются за внимание и любовь телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Разбираемся, что известно о новом шоу, где успешные мужчины конкурируют за внимание звезды, и почему за Бузову собираются «замуж».

В чем смысл названия «Замуж за Бузову»?

Ольга Бузова в интервью «Комсомольской правде» рассказала, что фразу «Замуж за Бузову» она случайно «ляпнула», а в итоге она утвердилось и менять ее не стали. По мнению телеведущей, если у мужчины есть стержень, его не будут ущемлять правила шоу.

Бузова понимает, что некоторых зрителей название и формат телепередачи, в котором девушка выбирает одного мужчину из нескольких, могут испугать зрителей.

Я хочу, чтобы за меня боролись. Пока в жизни у меня только работа, работа, работа, работа, работа, работа, работа. Меня даже на свидание никто не приглашает. А на программе у меня будет три свидания в день.

«Замуж за бузову», 1 выпуск: о чем он?

В воскресенье, 26 августа на телеканале ТНТ показали первый выпуск шоу, в котором Ольга Бузова познакомилась с 15 претендентами на ее сердце. В ходе шоу «выгнали» сразу 5 человек. Выдержавшие первое испытание 10 претендентов, популярная телеведущая и съемочная группа отправились в Италию. Съемки шоу будут проходить именно там.

Какие правила у шоу «Замуж за Бузову»?