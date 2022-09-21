21 сентября
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Жизнь

Запрет на смартфоны в школах вызвал ажиотажный спрос на детские часы

Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети МегаФона выросли в шесть раз. Ажиотажный спрос аналитики МегаФона связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета.

МегаФон зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы.
МегаФон зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы.
Источник фото: МегаФон

Пик интереса к детским смарт-часам пришёлся на 31 августа и 1 сентября — в эти дни продажи выросли по сравнению с тем же днем прошлого года в семь раз, а средний чек покупки вырос на 15%. В этот период умные часы стали самым популярным товаром в розничной сети МегаФона, спрос на них был выше в три раза даже по сравнению с декабрём 2021 года, когда часы традиционно становятся одним из самых популярных подарков к Новому году. Кроме того, в конце августа и начале сентября интерес к умным часам для детей оказался выше, чем к смартфонам, продажи которых выросли на 10%.

Лидерами продаж стали устройства от брендов Elari, Jet, Aimoto и Huawei. Основным драйвером роста стали детские часы с поддержкой 4G: Elari FMK Go 4G, Jet Kid Vision 4G и Aimoto IQ 4G. Такие гаджеты дают возможность родителям не только отслеживать местоположение ребёнка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи. Самыми популярными стали устройства в жёлтом и розовом цвете — на них пришлось 62% всех продаж.

В Сибири родители также отдавали предпочтение современным моделям Elari и Jet, но при этом в выборе цвета разошлись с общероссийским трендом. В этом году большим спросом пользовались черные часы, тогда как годом ранее сибиряки чаще выбирали голубые и розовые детские гаджеты.

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