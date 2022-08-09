Застройщики начали резервировать эскроу-счета в банке «Открытие» для покупателей недвижимости онлайн

Теперь застройщики могут зарезервировать номер счета эскроу за пять минут и загрузить зарегистрированный договор участия в долевом строительстве в личный кабинет интернет-банка «Открытие-Бизнес Онлайн». Это позволит покупателям недвижимости открывать эскроу-счета в отделении банка в два раза быстрее.

Чтобы зарезервировать счет эскроу для физического лица, застройщик вносит данные о предстоящей сделке в интернет-банк «Открытие-Бизнес Онлайн». Номер счета резервируется в банковской системе, поэтому покупатель сможет пройти идентификацию в офисе и открыть эскроу-счет значительно быстрее. Таким образом, банк упрощает процедуру открытия счета для покупателей недвижимости, и их взаимодействие с банком становится комфортнее.

Сервис актуален для всех застройщиков — клиентов банка «Открытие»: как кредитующихся, так и тех, кто осуществляет строительство за счет собственных средств.

«Услуга резервирования счетов эскроу в интернет-банке застройщика упрощает взаимодействие физических лиц с банком при покупке недвижимости. Теперь покупатели будут тратить меньше времени на необходимые процедуры в офисе банка, а значит, быстрее смогут стать обладателями квартиры», — отметил Олег Шишкин, вице-президент, начальник управления недвижимости и девелопмента банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).