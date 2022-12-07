Заточенный в трущобе. Как сирота не может получить ни квартиру, ни сертификат на жилье, а чиновники разводят руками

Андрей Солдатченков отправил в нашу редакцию письмо. В нем говорилось, что мужчина уже много лет не может получить жилье от государства. Хотя имеет на него право, поскольку давно остался сиротой. Казалось бы, ситуацию может разрешить жилищный сертификат. Однако и его Андрею краевые чиновники выдавать не спешат. Судебные тяжбы тоже не приводят к результату. В драматичной истории, где пока не нашлось места счастливому новоселью, разбирался altapress.ru.

Единственная многоэтажка

В Новичихе приезжий может лицезреть типичную картину алтайского села. Кругом деревянные дома, большинство из которых с печным отоплением.

К зиме местные готовятся основательно. Уголь и дрова закупают заранее. Обходятся они недешево. Сумму, примерно равную прожиточному минимуму, приходится тратить в сезон, чтобы просто не замерзнуть.

Андрей Солдатченков и Оксана Антропова тратят на тепло 15 тыс. рублей. И это, не считая затрат на жилье. Крышу над головой в районном центре арендуют за 2,5 тыс. рублей в месяц.

Андрей Солдатченков и Оксана Антропова. Предоставлено altapress.ru.

«Раньше мы в другом доме жили, а потом, как ребенок подрос и пошел в школу, переехали в этот, побольше, — рассказывает Оксана — Это собственность нашего знакомого. Он в Барнаул перебрался, а жилье осталось без присмотра».

В Новичихе, как рассказали местные, недвижимость выгоднее сдавать знакомым. Цены на аренду невысокие — коррелируют с зарплатами.

Основных путей заработка три: магазины, фермы и вахты в другие регионы. «Я раньше на кассе работала. Больше 15 тыс. не получала», — вспоминает Оксана.

Зарплата. Кошелек. CC0

Многоэтажка в селе одна — достопримечательность. Небольшая, будто кукольная постройка в три этажа, в красно-белых тонах. Располагается рядом с очередным продуктовым. Так ее и опознают: «Дом возле „Аникса“». Что любопытно, таблички с адресом на здании не видно.

Оксана и Андрей рассказывают: «Возвели его очень быстро, месяца за четыре. Слухи ходили, что отдадут под жилье сиротам. В итоге, несколько квартир действительно им выделили, а остальные продали всем подряд».

Факт Не более 25% квартир в одном доме полагается отдавать детям-сиротам. В 2021 году появился законопроект, согласно которому это число увеличится до 50%. Он все еще находится на рассмотрении Госдумой, однако успел наделать много шума. Так, в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» запустил петицию против нововведения. Аргумент состоял в том, что с увеличением числа квартир, очереди вряд ли сократятся существенно, зато наверняка появятся «сиротские гетто».

Ребенок играет в луже. CC0

«Те , кто хочет выжить»

23-летнего Андрея Солдатченкова с малых лет (с какого именно возраста, он не помнит) воспитывали бабушка и дедушка. Так Андрей их называет. На самом деле, родными с формальной точки зрения они ему не приходились.

Произошедшее с биологическими родителями для мужчины — тайна. Раскрывать ее он не торопится. Говорит: «Какая уже разница. Нас с братом растили, как своих. Обували-одевали. Мы ни в чем не нуждались. Как я к ним попал, тоже уже не вспомню. Кажется, это были знакомые мамы с папой».

Вырос Андрей тут же, в Новичихе. После школы поступил в техникум, но по специальности не работал ни дня.

Андрей Солдатченков. Предоставлено altapress.ru.

Трудится вахтовым методом в других регионах, на стройках. Режим жесткий: полгода на другом конце страны — месяц дома. Расходы в молодой семье особенно выросли с тех пор, как появился ребенок.

«Те, кто хочет выжить, либо уезжают насовсем, либо на заработки. Иначе невозможно: нужно и ребенка одеть, и домой что-то купить, и жене. Ну, с продуктами огород выручает», — подсчитывает Андрей.

С Оксаной Антроповой, гражданской супругой, они учились, а одной школе. Через несколько лет после того, как Оксана получила высшее образование в Барнауле и вернулась в село, встретились снова. И больше не расставались.

Андрей и Оксана вместе воспитывают ребенка. Предоставлено altapress.ru.

Живут они в доме на несколько комнат. В зале, где обычно играет сын, голые бетонные стены. Собственник разрешил семье расписать их на свое усмотрение.

Так, на каждой стене появились цветы и мотивирующие фразы. Одна из них: «Мечты сбываются там, где в них верят».

Трехтысячный в очереди

Андрей рос в частном доме, принадлежащем его приемным родителям. Когда мальчику было 14 лет, бабушка умерла от рака. Спустя недолгое время, трагедия произошла и с дедушкой.

Пожар. Огонь. Пламя. СС0

Ночью из-за неисправности проводки загорелся деревянный дом, в котором спал пожилой мужчина. Спасти его не удалось. Жилье, в котором Солдатченков провел свое детство, осталось непригодным.

В 14 лет Андрей встал в очередь на получение квартиры, как сирота. На сегодня он занимает «три тысячи какое-то там» место. Так Андрею сказали в органах опеки.

Факт До 23 лет сирота должен заявить о праве на получение квартиры. Единственное условие — отсутствие жилой собственности.

Дом , милый дом. pixabay.com.

Помереть в ожидании

Ближе к совершеннолетию Андрей всерьез задумался о недвижимости: «Жить-то негде». Но ни в 18, ни в 20 лет квартиру он не получил. Начались типичные в такой ситуации хождения по судам.

«В 2019 году подавали, в 2020-м, в 2021-м, — перечисляет Оксана, — везде отвечают, мол, да положено, но ждите. А так можно и помереть, пока дождешься».

Вопросами предоставления квартир детям-сиротам в Алтайском крае занимается казенное учреждение «Региональное жилищное управление». Туда Андрей тоже обращался.

Документы. Pixabay.com

Вот, что ему ответили: «Сообщить время предоставления вам жилого помещения не представляется возможным».

Между тем, выдать «жилые квадраты» обязаны по месту прописки. Менять место жительства Андрей и Оксана не намерены: «Новичиха — и так райцентр. Если куда-то в другое село уезжать, еще хуже будет».

Правда, вариант перебраться в Новоалтайск или Барнаул все-таки рассматривают. Однако «Региональное жилищное управление» не предлагает никаких вариантов, кроме томительного ожидания.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Между тем пара рассказывает, что в селе проблема обеспечения сирот жильем чуть ли не массовая. Около 100 человек отстаивают свои права на крышу над головой в суде.

Пока повезло только нескольким. Они и живут в единственной многоэтажке села. Как им это удалось, Оксана и Андрей не знают. Вздыхают только: «Не нам».

Еще одна надежда

В прошлом году в истории не только Андрея Солдатченкова из Новичихи, но и других алтайских сирот появилась новая надежда. По крайней мере, так казалось поначалу.

Бумага. Документ. CC0

С 1 июля 2021 года стал действовать федеральный закон о предоставлении сиротам сертификата на получение жилья. В период с 2021 до 2022 года на регион выделили 300 сертификатов. Каждый — на 1,325 млн рублей.

У нововведения есть ряд существенных преимуществ. Во-первых, сертификат позволяет выбрать жилье на свое усмотрение. Во-вторых, квартиру можно сразу же оформить в собственность.

Сертификат тоже нельзя

Как только Андрей Солдатченков узнал о нововведении, сразу начал оформление документов.

Суд. Pixabay.com

Для получения сертификата необходимо обратиться в суд за «Мировым соглашением об урегулировании судебного спора об обеспечении жилым помещением». Обратился за ним и Солдатченков. И получил ответ: «…заявление оставить без удовлетворения»

Его супруга сокрушается: «Чиновники объясняют все тем, что в Новичихе просто ничего не строится. Ни частных домов, ни многоэтажек. Но ведь непонятно, что делать дальше. До этого мы обращались и в прокуратуру района, и к судебным приставам. В итоге, везде велят ждать. А теперь получается, что и сертификата мы не увидим».

В администрации Новичихинского района, куда наша редакция обратилась за комментарием, ответили, что помогали Андрею Солдатченкову с оформлением документов на получение сертификата.

Отопление. Тепло. Батареи. unsplash.com

«Все жилье для сирот в нашем районе закупил региональный жилищный фонд. Оно же должно соответствовать определенным критериям. На данный момент ничего больше предоставить невозможно. Насчет проблем с сертификатом я была не в курсе. Пока ничего больше строить в районе не планируется», — сказала Ольга Нагайцева, первый заместитель главы районной администрации.