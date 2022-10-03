Завод Нортек закупает амуницию для мобилизованных сотрудников

- Плащ водонепроницаемый
- Рюкзак 70−80 литров
- Спальный мешок
- Коврик каремат (пенка)
- Костюм горка или камуфляж
- Берцы
- Термобелье
- Ветро-влагозащитный костюм или пончо
- Носки
- Трусы
- Перочинный нож или мультитул
- Фонарь
- Запасные батареи
- Повербанк
- Зарядные устройства
- Телефон кнопочный (чистый, без указанных в нем контактов)
- Кружка, ложка, тарелка (металлическая)
- Миниатюрная газовая горелка (для приготовления пищи) + баллончики
- Спички, сигареты
- Мыло
- Прокладки
- Тапочки (сланцы)
- Аптечка, перевязочные пакеты, кровоостанавливающие губки, жгут
- Нитки, иголки
- Изолента
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