4 октября
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Жизнь

Завод Нортек закупает амуницию для мобилизованных сотрудников

В ближайшее время вещи по данному списку будут отправлены в Омск на учебную площадку.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
  1. Плащ водонепроницаемый
  2. Рюкзак 70−80 литров
  3. Спальный мешок
  4. Коврик каремат (пенка)
  5. Костюм горка или камуфляж
  6. Берцы
  7. Термобелье
  8. Ветро-влагозащитный костюм или пончо
  9. Носки
  10. Трусы
  11. Перочинный нож или мультитул
  12. Фонарь
  13. Запасные батареи
  14. Повербанк
  15. Зарядные устройства
  16. Телефон кнопочный (чистый, без указанных в нем контактов)
  17. Кружка, ложка, тарелка (металлическая)
  18. Миниатюрная газовая горелка (для приготовления пищи) + баллончики
  19. Спички, сигареты
  20. Мыло
  21. Прокладки
  22. Тапочки (сланцы)
  23. Аптечка, перевязочные пакеты, кровоостанавливающие губки, жгут
  24. Нитки, иголки
  25. Изолента

Горячая линия 8−800−350−66−18

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