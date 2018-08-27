Читайте нас в соцсетях
29 августа 14°C
Новости
Вся лента
Жизнь
569

Зажиточные «буржуины» пожаловались на 98-метровую яхту миллиардера

Зажиточные домовладельцы в Лондоне возмущены — британский миллиардер Джо Льюис. Он пришвартовал свою 98-метровую яхту Aviva напротив их окон в районе Тауэрского моста и закрыл тем самым обзор.

Великобритания.
Великобритания.
СС0

Стоимость квартир в этом фешенебельном районе составляет 9,5 миллионов фунтов стерлингов (больше 12 млн долларов). Домовладения особо ценятся за неповторимый вид из окна.

Яхта Aviva построена по заказу Льюиса на верфи Abeking & Rasmussen в немецком Лемвердере.

На ее борту размещен крытый теннисный корт. Владельцу яхта обошлась в 113 миллионов фунтов стерлингов (больше 145 млн долларов).

Джо Льюис использует ее в качестве плавучего дома, хотя основное его место проживания — Багамы,, пишет mail.ru.

Это не самая длинная и дорогая яхта — «законодателями моды» на этот вид транспорта являются российские миллиардеры.

Ранее сообщалось, что высокий суд Лондона обязал российского предпринимателя Фархада Ахмедова передать в собственность бывшей супруге Татьяне яхту стоимостью $492 млн в рамках бракоразводного процесса. Такое решение продиктовано тем, что Ахмедов пытался скрыть от суда факт того, что в его собственности находится 115-метровая яхта Luna.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка