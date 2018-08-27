Зажиточные «буржуины» пожаловались на 98-метровую яхту миллиардера

Стоимость квартир в этом фешенебельном районе составляет 9,5 миллионов фунтов стерлингов (больше 12 млн долларов). Домовладения особо ценятся за неповторимый вид из окна.
Яхта Aviva построена по заказу Льюиса на верфи Abeking & Rasmussen в немецком Лемвердере.
На ее борту размещен крытый теннисный корт. Владельцу яхта обошлась в 113 миллионов фунтов стерлингов (больше 145 млн долларов).
Джо Льюис использует ее в качестве плавучего дома, хотя основное его место проживания — Багамы,, пишет mail.ru.
Это не самая длинная и дорогая яхта — «законодателями моды» на этот вид транспорта являются российские миллиардеры.
Ранее сообщалось, что высокий суд Лондона обязал российского предпринимателя Фархада Ахмедова передать в собственность бывшей супруге Татьяне яхту стоимостью $492 млн в рамках бракоразводного процесса. Такое решение продиктовано тем, что Ахмедов пытался скрыть от суда факт того, что в его собственности находится 115-метровая яхта Luna.