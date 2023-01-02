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Жизнь

Землетрясения на Алтае перешли в ежедневный режим

Землетрясение магнитудой 2,7 в Республике Алтай затронуло 10 населенных пунктов. Это второе землетрясение подряд, происшедшее в регионе, предыдущее зафиксировано утром 1 января.

Землетрясение 2 января.
Землетрясение 2 января.
seishub.ru

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН: сообщает о сейсмическом событии, произошедшем 2 января в 3:14 в Кош-Агачском районе. Интенсивность колебаний в эпицентре составила 2.9 по шкале MSK-64.

По данным регионального ГУ МЧС, толчок произошел в 2 км к юго-востоку от села Улаган. В пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов Улаганского и Кош-Агачского районов. Ближе всех к эпицентру находится село Курай.

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