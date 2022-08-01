1 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Жара, дождь, шквалистый ветер. С какой погоды начнется последний месяц лета в Алтайском крае

1 августа в Алтайском крае сохранится жаркая погода. Местами пройдут дожди с сильным ветром, возможен град, пишут алтайские синоптики.

Ветер. Девушка.
Ветер. Девушка.
СС0

Погода в Алтайском крае

На территории региона ожидается температура в +25…+30 градусов.

На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман.

Ветер южный с переходом на северный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 15−20 м/с.

Погода в Барнауле

В столице региона также будет жарко — +26…+28 градусов.

Кратковременный дождь, гроза, возможен град.

Ветер южный, 3−8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость