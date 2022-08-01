Жара, дождь, шквалистый ветер. С какой погоды начнется последний месяц лета в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
На территории региона ожидается температура в +25…+30 градусов.
На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман.
Ветер южный с переходом на северный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 15−20 м/с.
Погода в Барнауле
В столице региона также будет жарко — +26…+28 градусов.
Кратковременный дождь, гроза, возможен град.
Ветер южный, 3−8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.