Жаркая суббота: подводим итоги большого гастрономического фестиваля «Алтайские Бренды. Продукты для здоровья»

Семейный фестиваль, прошедший в минувшую субботу в парке «Изумрудный» посетило 26 тысяч человек. По отзывам участников, продажи товара на эко-ярмарке превзошли все ожидания: в рамках праздника было продано более 600 кг мясной продукции и деликатесов, более тонны сыров, 250 кг рыбной продукции, почти полтонны растительного масла, около 500 единиц хлебобулочных изделий и 300 кг кондитерских изделий. Продавцы использовали более 180 метров бумажного полотна для терминалов! Было произведено несколько дополнительных поставок продукции на точки продажи — никто не остался голодным!

Гости праздника также стали участниками 12-часовой конкурсной программы — около 200 человек приняли участие в активностях на главной сцене. Свыше 3500 людей приняло участие в главном розыгрыше, в рамках которого 70 человек получили подарочные наборы с продукцией алтайских производителей.

Более 500 человек приняли участие в творческих мастер-классах по кручению свечей из натуральной вощины, созданию фирменных шопперов и брелоков, а также разрисовке открыток пастелью и карвингу. Спортивная площадка порадовала барнаульцев занятиями с профессиональными тренерами, игрой в бампербол, а также бесплатным прокатом велосипедов. В течение всего дня самые маленькие гости фестиваля участвовали в конкурсах и играх от аниматоров и стали гостями самых ярких детских площадок парка.

Гости фестиваля также посетили лекторий, в рамках которого было прослушано 14 лекций на тему здорового питания, специфики производства копченой продукции, фитопродукции и меда, а также вопросов экологии.

Площадка фестиваля порадовала гостей ярким декором и большим количеством разнообразных фотозон и арт-объектов. Каждый посетитель смог сделать красивые снимки не только на специальных площадках, но и с воздушными лентами, украшавшими весь парк.

Прошедший праздник получил высшую оценку от гостей и резидентов — каждый человек нашел развлечение на свой вкус и отметил, что фестиваль такого масштаба обязательно должен стать постоянной и ежегодной традицией!

Гастрономический фестиваль «Алтайские Бренды. Продукты для здоровья». Пресс-служба Управления Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

«Много позитивных слов услышали вчера от гостей фестиваля! Это подтверждает верно выбранное направление. Формат фестиваля удался! Благодарим организаторов за идею и ее реализацию, проделана большая работа!» — подчеркивает Татьяна Гришина, руководитель отдела маркетинга компании «Рикон».

«Мы довольны на все 100! Наша площадка, где мы представляли ассортимент как традиционной продукции, так и новинки (специально к фестивалю мы испекли миниатюры новых хлебов и успешно знакомили наших потребителей с новой продукцией) была очень востребована. Спасибо огромное каждому, кто принимал участие и всем, кто координировал работу фестиваля!» — подводит итоги работы Новоалтайского хлебокомбината маркетолог Алина Синдикова.

Виктория Андреева, руководитель отдела рекламы Барнаульского молочного комбината отмечает: «Считаю, что именно такой формат проведения мероприятия должен остаться в нашем городе! Это действительно мероприятие нового уровня и это радует. Дальше — только лучше и ярче!»

Гастрономический фестиваль «Алтайские Бренды. Продукты для здоровья». Пресс-служба Управления Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

«Какой праздник красивый устроили для всех жителей города! Душевный, атмосферный праздник! Столько улыбок, рады были и взрослые и дети, а как малыши отплясывали, это надо было видеть… свежая, вкусная, разнообразная продукция была представлена! На свежем воздухе — потрясающая задумка! Парк пользуется огромной популярностью, столько людей посетили мероприятие, как всегда — аншлаг! Шашлык на свежем воздухе, среди зелени, потрясающе… особенно из осетра — это что-то! Людям была предоставлена возможность бесплатной дегустации всей продукции… на сцене тоже происходили разные интересные мероприятия… и погода в этот день была прекрасная, даже дождя не было… сразу видно, что сделано с душой," - делятся впечатлениями в социальных сетях благодарные гости.

Фотоотчет за прошедший фестиваль вы сможете найти в официальной группе ВКонтакте