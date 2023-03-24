24 марта в крае обойдется без дождя и снега, однако будет пасмурно. Влажность — 84%.
Температура воздуха составит ночью до -5 градусов, днем — до +2.
Ветер юго-западный, 3−4 м/c.
О погоде в Барнауле и Алтайском крае 24 марта рассказал сервис goodmeteo.ru.
24 марта в крае обойдется без дождя и снега, однако будет пасмурно. Влажность — 84%.
Температура воздуха составит ночью до -5 градусов, днем — до +2.
Ветер юго-западный, 3−4 м/c.
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