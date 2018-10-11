Женщина-инвалид в Барнауле не может достроить дом

Жительница Барнаула Ольга Котова пытается достроить дом на ул. Меланжевой. Она никак не может оформить инвалидность, а сына даже на время пришлось отдать в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Раньше семья жила у родственников, но потом они не поладили, и Ольге пришлось покинуть дом. В городе живет мать Ольги, но она злоупотребляет алкоголем и ведет себя агрессивно, так что женщине с ребенком там не место.

Дом на ул. Меланжевой не достроен и не пригоден для сына Ольги. Какое-то время девятилетний мальчик вынужден был находиться в краевом социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Солнышко».

Специалисты комплексного центра социального обслуживания помогают семье продуктами, одеждой, вещами к школе, дают юридические и психологические консультации. Однако, материальной помощи, выделенной семье, не хватает для продолжения строительства жилья.

Сейчас Ольга Котова оформляет инвалидность, но и с этим есть проблемы. По состоянию здоровья женщина не может работать.

Площадь строящегося дома — около 100 кв. м. Первый этаж сложен их бруса, второй — из досок, утепления нет. В части дома есть водоснабжение и электричество. На первом этаже установлены два окна. Дом не отапливается.

В запасе у Ольги 10 листов металлопрофиля для крыши, водонагреватель, цемент для заливки пола. Ей помогает старший сын. В ближайшее время семья собирается приобрести утеплитель (изовер), залить полы, установить окно, провести электричество на первом этаже, установить сантехнику и соорудить печь. Второй этаж пока достраивать не планируют.

Компания «Альтера» подарила Ольге недостающие 16 листов профнастила для крыши и дала максимальную скидку на стройматериалы, необходимые для дома.

Если вы тоже хотите помочь Ольге Сергеевне, можно позвонить по телефонам: +7 905 082 4307, +7 909 507 5527.