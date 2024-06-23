Женщины-демоны и всемогущая лягушка. Какие чудища и боги есть в мифах Алтая и как они могли бы выглядеть

Алтайская мифология – удивительный мир. В ней есть и древние боги, и мифические животные. Некоторых из них для нас нарисовала нейросеть Copilot.
- Юч-Курбустан. Древнее триединое небесное божество, считается создателем и покровителем неба, светил, суши и воды. А еще прародителем человеческого рода.
- Ульгень. Верховное божество в тюркской мифологии, обладающее Кутом — жизненной силой и благословением. Источник всего сущего и вершитель судеб!
- Бурхан. Вообще это титул, который используется для обозначения государя или правителя, а также их прямых потомков в тюркско-монгольской традиции. Но слово также используется в более широком смысле — для обозначения просветленных существ.
- Эрлик-хан. Персонаж буддистского эпоса. В некоторых версиях выступает как божество или дух, связанный с подземным миром и смертью.
- Албасты. Женские демонические персонажи, которые встречаются в мифологии тюркских и некоторых других народов. Считается, что они могут причинять вред людям.
- Бук. Существо из легенд алтайцев и тувинцев. Внешне напоминает оборотня и является по ночам, принося с собой различные беды.
- Земляной олень. Мифическое существо из сибирских и дальневосточных легенд, полузверь-полурыба.
- Алан-мелекей. В мифологии Тувы и Алтая это лягушка, которая держит на себе землю и обеспечивает стабильность мира.
- Дьутпа. Чудовища-драконы, которые (наверняка!) обитают у водоемов подземного мира.
Ксения Паздникова
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