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Жизнь

Женщины-демоны и всемогущая лягушка. Какие чудища и боги есть в мифах Алтая и как они могли бы выглядеть

Женщины-демоны, фантастические драконы и лягушка, которая всех нас с вами держит (крепко). Посмотрим, какие чудища и нечудища встречаются в мифах и легендах Алтая?

Персонажи алтайской мифологии.
Персонажи алтайской мифологии.
Нейросеть Copilot.

Алтайская мифология – удивительный мир. В ней есть и древние боги, и мифические животные. Некоторых из них для нас нарисовала нейросеть Copilot.

  • Юч-Курбустан. Древнее триединое небесное божество, считается создателем и покровителем неба, светил, суши и воды. А еще прародителем человеческого рода.
  • Ульгень. Верховное божество в тюркской мифологии, обладающее Кутом — жизненной силой и благословением. Источник всего сущего и вершитель судеб!
  • Бурхан. Вообще это титул, который используется для обозначения государя или правителя, а также их прямых потомков в тюркско-монгольской традиции. Но слово также используется в более широком смысле — для обозначения просветленных существ.
  • Эрлик-хан. Персонаж буддистского эпоса. В некоторых версиях выступает как божество или дух, связанный с подземным миром и смертью.
  • Албасты. Женские демонические персонажи, которые встречаются в мифологии тюркских и некоторых других народов. Считается, что они могут причинять вред людям.
  • Бук. Существо из легенд алтайцев и тувинцев. Внешне напоминает оборотня и является по ночам, принося с собой различные беды.
  • Земляной олень. Мифическое существо из сибирских и дальневосточных легенд, полузверь-полурыба.
  • Алан-мелекей. В мифологии Тувы и Алтая это лягушка, которая держит на себе землю и обеспечивает стабильность мира.
  • Дьутпа. Чудовища-драконы, которые (наверняка!) обитают у водоемов подземного мира.

Ксения Паздникова

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