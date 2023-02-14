Жили они долго и счастливо. 9 самых верных и любящих животных Алтая

Ко Дню святого Валентина Altapress.ru вспомнил девять моногамных алтайских животных. Они на своем примере доказывают, что любовь на всю жизнь существует.

Волки

Волки заводят пару навсегда. Для этих животных характерен семейный уклад жизни. Семья состоит из самки, самца и их потомства, а также из пришлых одиноких волков.

Хищники образуют пару до тех пор, пока один из партнеров не умирает.

Волк. ru.wikipedia.org Волк. ru.wikipedia.org

Лебеди

Эталон верности и преданности. Лебеди формируют одну пару на всю жизнь. Правда, если один из партнеров умирает, второй все же может создать новую семью.

В паре лебедей самка занимается строительством гнезда, а самец добывает «стройматериалы». Яйца высиживает только жена: если она оставляет кладку, то муж ее охраняет, но не садится на яйца.

Лебединая пара. ru.wikipedia.org

Голуби

Еще один пример верной любви. Голуби трепетно относятся к своим партнерам, а еще устраивают брачные ритуалы: раздувают зоб, воркуют, скребут лапками землю и распускают хвост.

Каждый год эта птица использует одно и то же гнездо. Если у пары его нет, место гнездования выбирает самец. Он же приносит материалы для жилья, только строит его уже самочка.

Голуби. unsplash.com

Сипухи

Обычно моногамные птицы. Брачные ухаживания сипух похожи на игры с примесью охоты: самец просто гоняется за самкой. При этом оба из них издают хриплые, визгливые звуки. Самец ухаживает за самкой целый год: дарит ей разные подарки и обустраивает гнездо.

Место для будущего дома тоже выбирает самец, а потом начинает активно летать вокруг потенциальной «новостройки» и кричать, подзывая самку.

Сипуха. ru.wikipedia.org

Сурки

Моногамные животные, которые выбирают себе одну пару на несколько лет. А еще сурки любят целоваться, чтобы поддерживать хорошие отношения в колонии.

Сурки. unsplash.com

Черные грифы

Грифы однолюбы и образуют пару на всю жизнь. Каждая пара вьет гнезда вдали от своих сородичей. Расстояние между гнездами птиц может быть от 300 до 2000 метров.

Черный гриф. Алексей Эбель в sibirds.ru

Справка Черный гриф или бурый гриф — хищная птица семейства ястребиных. Общая длина 75—100 см, длина крыла 72—85 см, размах крыльев 250—300 см, вес 7—12 кг. Это оседлая птица гор и предгорий. Обитает в Южной Европе, Северной Африке, Передней, Центральной Азии, где относительно многочислен, в небольшом числе — на юго-восточном Алтае. Кормится падалью

Аисты

Аисты создают союзы на всю жизнь. Самец постоянно находится со своей избранницей, помогает ей высиживать птенцов, кормит ее и охраняет.

Но в «отпуск» эти птицы летят порознь. А весной возвращаются в родное гнездо с разницей в несколько дней.

Черный аист с птенцом. Алексей Эбель

Бобры

В семье бобров царит матриархат. Всем руководит самка. В среднем бобры живут до 17 лет и все это время они не разлучаются со своей второй половинкой.

У бобров «дети» живут с родителями два года. Одна из причин такого поведения — старшим нужно время, чтобы передать опыт постройки плотин.

Бобрик спит. ru.wikipedia.org Бобриха с детенышем. ru.wikipedia.org Бобр. ru.wikipedia.org

При этом старшие бобрята, которым по два года, мирно уживаются с младшими: играют с ними и помогают им.

Серые вороны

Серые вороны — преданные птахи, которые проживают со своим партнером всю жизнь. Вместе они живут и выращивают птенцов. Если один из семейства погибает, второй до конца своей жизни остается один. Самцы занимают гнездовое место или старое жилище и «бронируют» его, не вылезая оттуда.

Ворона высиживает яйца. ru.wikipedia.org Кладка вороны. ru.wikipedia.org

Когда дело доходит до высиживания птенцов, то самка сидит на месте, а самец ее все время кормит и охраняет. При появлении птенцов родители по очереди приносят им пищу.