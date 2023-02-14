Жили они долго и счастливо. 9 самых верных и любящих животных Алтая

Волки
Волки заводят пару навсегда. Для этих животных характерен семейный уклад жизни. Семья состоит из самки, самца и их потомства, а также из пришлых одиноких волков.
Хищники образуют пару до тех пор, пока один из партнеров не умирает.
Лебеди
Эталон верности и преданности. Лебеди формируют одну пару на всю жизнь. Правда, если один из партнеров умирает, второй все же может создать новую семью.
В паре лебедей самка занимается строительством гнезда, а самец добывает «стройматериалы». Яйца высиживает только жена: если она оставляет кладку, то муж ее охраняет, но не садится на яйца.
Голуби
Еще один пример верной любви. Голуби трепетно относятся к своим партнерам, а еще устраивают брачные ритуалы: раздувают зоб, воркуют, скребут лапками землю и распускают хвост.
Каждый год эта птица использует одно и то же гнездо. Если у пары его нет, место гнездования выбирает самец. Он же приносит материалы для жилья, только строит его уже самочка.
Сипухи
Обычно моногамные птицы. Брачные ухаживания сипух похожи на игры с примесью охоты: самец просто гоняется за самкой. При этом оба из них издают хриплые, визгливые звуки. Самец ухаживает за самкой целый год: дарит ей разные подарки и обустраивает гнездо.
Место для будущего дома тоже выбирает самец, а потом начинает активно летать вокруг потенциальной «новостройки» и кричать, подзывая самку.
Сурки
Моногамные животные, которые выбирают себе одну пару на несколько лет. А еще сурки любят целоваться, чтобы поддерживать хорошие отношения в колонии.
Черные грифы
Грифы однолюбы и образуют пару на всю жизнь. Каждая пара вьет гнезда вдали от своих сородичей. Расстояние между гнездами птиц может быть от 300 до 2000 метров.
Справка
Черный гриф или бурый гриф — хищная птица семейства ястребиных. Общая длина 75—100 см, длина крыла 72—85 см, размах крыльев 250—300 см, вес 7—12 кг. Это оседлая птица гор и предгорий. Обитает в Южной Европе, Северной Африке, Передней, Центральной Азии, где относительно многочислен, в небольшом числе — на юго-восточном Алтае. Кормится падалью
Аисты
Аисты создают союзы на всю жизнь. Самец постоянно находится со своей избранницей, помогает ей высиживать птенцов, кормит ее и охраняет.
Но в «отпуск» эти птицы летят порознь. А весной возвращаются в родное гнездо с разницей в несколько дней.
Бобры
В семье бобров царит матриархат. Всем руководит самка. В среднем бобры живут до 17 лет и все это время они не разлучаются со своей второй половинкой.
У бобров «дети» живут с родителями два года. Одна из причин такого поведения — старшим нужно время, чтобы передать опыт постройки плотин.
При этом старшие бобрята, которым по два года, мирно уживаются с младшими: играют с ними и помогают им.
Серые вороны
Серые вороны — преданные птахи, которые проживают со своим партнером всю жизнь. Вместе они живут и выращивают птенцов. Если один из семейства погибает, второй до конца своей жизни остается один. Самцы занимают гнездовое место или старое жилище и «бронируют» его, не вылезая оттуда.
Когда дело доходит до высиживания птенцов, то самка сидит на месте, а самец ее все время кормит и охраняет. При появлении птенцов родители по очереди приносят им пищу.