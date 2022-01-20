Житель села Турочак Республики Алтай победил в интернет-конкурсе

Представители «Ростелекома» и Пенсионного фонда России подвели итоги VII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2021» для пенсионеров, которые прошли обучение на курсах компьютерной грамотности в своих регионах. Одним из победителей конкурса стал житель села Турочак Республики Алтай Игорь Истомин.

Игорь Истомин занял первое место в номинации «Мои интернет-достижения».

«Все началось с губной гармошки, на которой я стал играть для профилактики COVID-19, чтобы улучшить работу легких, — рассказал 75-летний пенсионер. — Быстро освоил инструмент, нашел в интернете единомышленников, а потом организовал на YouTube-канале фестиваль губной гармошки, в котором приняли участие музыканты из Москвы, Таганрога, Хабаровска и других мест. Этот проект и стал конкурсной работой и в итоге принес мне победу».

Игорь Степанович по образованию — преподаватель физики и астрономии. В Турочаке работал учителем информатики в местной школе, затем системным администратором в налоговой инспекции и в системе ГАС «Выборы» районной администрации. С компьютером на «ты» почти сорок лет. Чтобы побеждать в подобных конкурсах, нужно иметь характер, обязательно чем-нибудь увлекаться и радовать своими талантами окружающих, считает пенсионер.

«С выходом на пенсию появляется больше времени для развития своих способностей и участия в общественных программах. Конкурс „Спасибо интернету“ — для тех, кто продолжает учиться и осваивать современные ИТ-технологии. Именно для них „Ростелеком“ поддерживает в Горно-Алтайске бесплатные курсы по обучению работе на компьютере. В помощь алтайским пенсионерам издается наше пособие „Азбука интернета“, также можно самостоятельно учиться на одноименном образовательном портале», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Всего в конкурсе «Спасибо интернету» участвовали около пяти тысяч пенсионеров из 79 регионов России.

Записаться на курсы компьютерной грамотности социального проекта «Азбука интернета» в Горно-Алтайске можно по телефону 8−923−664−22−57.