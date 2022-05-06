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Жизнь

Жители Алтайского края стали чаще интересоваться литературой по психологии и саморазвитию

Жители Алтайского края стали больше интересоваться литературой по психологии и личной эффективности. При этом жительницы области чаще изучают отношения в семье, а мужчины прокачивают профессиональные навыки и soft skills*.

Электронная книга.
Электронная книга.
СС0 (Unsplash)

За последние три месяца в Алтайском крае в полтора раза вырос спрос на электронные книги по психологии и саморазвитию. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов компании — пользователей сервиса «МегаФон Книги».

При этом алтайские читательницы стали больше погружаться в семейную и детскую психологию — на эту тему приходится 64% от всей скачанной нон-фикшн литературы. В топе самых популярных произведений — бестселлер Гэри Чепмена «Пять языков любви», помогающий найти взаимопонимание в паре, книга «Если с ребенком трудно» Людмилы Петрановской и «Осознанное родительство. Как стать опорой своему ребенку и открыть ему дорогу в большой мир» автора Сьюзен Стиффелман. Также полезные советы жительницы края часто ищут в произведениях «Вы ничего не знаете о мужчинах» Стива Харви и «Любовь и уважение. Как научиться понимать свою вторую половину и обрести гармонию в отношениях» Эггриха Эмерсона.

Судя по литературным предпочтениям, мужчины Алтайского края значительно меньше вовлечены в выстраивание гармоничных семейных отношений. Они в полтора раза реже интересуются книгами о воспитании детей и советами психологов для супружеских пар. Почти 60% от всех прочитанных жителями региона электронных книг в категории нон-фикшн посвящены личной эффективности и саморазвитию. Мужчины обращаются к психологической литературе, чтобы обрести уверенность в себе, найти смысл жизни и новые источники заработка. Самыми востребованными книгами у них стали: «Богатый папа, бедный папа» авторов Роберта Кийосаки и Шерон Л Лектор, «Думай и богатей!» Хила Наполеона, «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь» Джона Стрелеки, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, а также «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» автора Анастасии Залоги.

В вопросах психологии и женщины и мужчины Алтайского края больше доверяют зарубежным авторам — на них приходится 62% скачанных книг. Чаще всего литературой по саморазвитию интересуются читатели в возрасте от 26 до 36 лет.

* soft skills (англ.) — мягкие навыки

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