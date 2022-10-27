27 октября
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Жизнь

Жители Алтайского края, участвующие в СВО, смогут получить бесплатную юридическую помощь

Мобилизованные и контрактники из Алтайского края, участвующие в специальной военной операции, а также члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь. Изменения в краевой закон внесут на сессии краевого Заксобрания на 27 октября.

Мобилизованные и контрактники.
Мобилизованные и контрактники.
Источник: altai-ter.er.ru

С предложением включить в число получателей юрпомощи новую категорию выступил губернатор Виктор Томенко и Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Он представил свою инициативу депутатам на предсессионных заседаниях фракций.

Согласно законопроекту, на бесплатную юридическую помощь смогут претендовать граждане, призванные на военную службу по мобилизации или заключившие контракт о прохождении военной службы, при условии их участия в специальной военной операции, а также члены их семей. Как рассказал уполномоченный, правовая поддержка будет оказана по вопросам защиты прав и интересов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в период прохождения военной службы.

Юрпомощь могут предоставлять органы власти, Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае, многофункциональные центры и другие участники системы бесплатной юридической помощи в регионе.

«Перечень мер поддержки мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО, растет, вместе с ним — количество вопросов по их применению и реализации. Важно, чтобы все те, кого коснулась мобилизация, оперативно получали консультации и разъяснения на волнующие их темы. По факту эта мера уже действует в нашем регионе. Осталось законодательно ее оформить», — отметил вице-спикер АКЗС, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько.

Законопроект планируется принять сразу в двух чтениях.

Источник: altai-ter.er.ru

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